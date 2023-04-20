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Взрыв дома в Кызылорде попал на видео

Просмотров:523 Опубликовано: Сегодня, 11:38
Взрыв дома в Кызылорде попал на видео
Кадры из видео
Взрыв дома в Кызылорде попал на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Кызылорде в результате хлопка газовоздушной смеси, а впоследствии и пожара пострадал 41-летний мужчина. Он получил ожоги и был госпитализирован. Взрыв произошел в частном доме. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

"В Кызылорде по улице Яншина в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением и обрушением на площади в 182 квадратных метра. Далее огонь распространился на временное строение площадью 60 квадратных метров, расположенное на территории этого дома. В результате до приезда спасателей с ожогами верхних конечностей І степени в городскую больницу был доставлен гражданин Узбекистана 1984 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Причина произошедшего устанавливается, добавили в Департаменте по ЧС.

Напомним, 17 апреля в двухэтажном доме в Жанаозене прогремел взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва газового баллона без горения произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров. Погибли четверо, еще четверых спасателям удалось извлечь из-под завалов. По данному факту ДЧС Мангистауской области начало досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Прокуратура данное дело взяла на контроль. Ранее отмечалось, что людям, потерявшим жилье в результате взрыва, будут выделены квартиры.


Источник: Tengrinews.kz
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