Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 20 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.07 KZT
  • €1 = 497.35 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

21 апреля мусульмане отметят Ораза-айт

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 12:34
21 апреля мусульмане отметят Ораза-айт
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время праздничной молитвы (намаза) на Ораза айт в городах страны, передает ИА «NewTimes.kz».

Ораза-айт (Ораза-байрам) — один из главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста в священный месяц Рамазан. Он наступает в первый день следующего месяца Шавваль. В Казахстане его празднуют три дня подряд.

Празднование Ораза-айт берет свое начало с 624 года, еще со времен пророка Мухаммеда пишет Sputnik.kz.

В Ораза-айт мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. 29 дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток.

Торжественное богослужение Айт-намаз начинается примерно через 30-40 минут после восхода солнца, поэтому в зависимости от местонахождения региона начало праздничной проповеди отличается.

Только после Айт-намаза строгие ограничения снимаются, и на стол можно ставить любимые яства и разделить этот праздник с ближними.

Ораза айт – праздник прощения и помощи нуждающимся. До наступления праздничного Айт-намаза нужно выплатить милостыню дня разговения – закят-аль-фитр (садака).

Помимо общих традиций, во время празднования Ораза-байрам следует соблюдать ряд правил.

К празднику начинают готовиться накануне. Верующие убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшие свои наряды и ходят в гости к родственникам и друзьям, даря им подарки, улыбки и поздравления. Считается, что на Ораза-айт принято готовить лучшие блюда.

Согласно шариату, поститься в день Ораза-байрам не разрешается.

На второй день после Рамадана мусульмане могут приступить к восстановлению пропущенных дней поста, а также дополнительно держать еще шесть дней поста в месяц Шавваль.

Считается, что тот, кто дополнительно постился эти шесть дней, будет подобен тому, кто постился весь год и получит награду, равную ежедневному посту в течение года.

Все шесть дней поста Шавваля можно держать как непрерывно, так и с интервалами. Если у человека нет никаких долгов по Рамадану, он может держать пост по понедельникам и четвергам, поскольку пост в эти дни также является сунной, то есть желательно.

21 апреля мусульмане отметят Ораза-айт


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика