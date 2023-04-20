21 апреля мусульмане отметят Ораза-айт

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время праздничной молитвы (намаза) на Ораза айт в городах страны, передает ИА «NewTimes.kz».Ораза-айт (Ораза-байрам) — один из главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста в священный месяц Рамазан. Он наступает в первый день следующего месяца Шавваль. В Казахстане его празднуют три дня подряд.Празднование Ораза-айт берет свое начало с 624 года, еще со времен пророка Мухаммеда пишет Sputnik.kz.В Ораза-айт мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. 29 дней верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток.Торжественное богослужение Айт-намаз начинается примерно через 30-40 минут после восхода солнца, поэтому в зависимости от местонахождения региона начало праздничной проповеди отличается.Только после Айт-намаза строгие ограничения снимаются, и на стол можно ставить любимые яства и разделить этот праздник с ближними.Ораза айт – праздник прощения и помощи нуждающимся. До наступления праздничного Айт-намаза нужно выплатить милостыню дня разговения – закят-аль-фитр (садака).Помимо общих традиций, во время празднования Ораза-байрам следует соблюдать ряд правил.К празднику начинают готовиться накануне. Верующие убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшие свои наряды и ходят в гости к родственникам и друзьям, даря им подарки, улыбки и поздравления. Считается, что на Ораза-айт принято готовить лучшие блюда.Согласно шариату, поститься в день Ораза-байрам не разрешается.На второй день после Рамадана мусульмане могут приступить к восстановлению пропущенных дней поста, а также дополнительно держать еще шесть дней поста в месяц Шавваль.Считается, что тот, кто дополнительно постился эти шесть дней, будет подобен тому, кто постился весь год и получит награду, равную ежедневному посту в течение года.Все шесть дней поста Шавваля можно держать как непрерывно, так и с интервалами. Если у человека нет никаких долгов по Рамадану, он может держать пост по понедельникам и четвергам, поскольку пост в эти дни также является сунной, то есть желательно.