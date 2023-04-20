Раздавал водителям финики. Смертельный наезд на 15-летнего алматинца попал на видео

В Алматы насмерть сбили 15-летнего подростка. Об этом на WhatsApp-номер редакции Tengrinews.kz сообщили читатели и предоставили видеозапись трагедии.
На камеру видеорегистратора попал момент наезда. На кадрах видно, что парень переходит дорогу в неположенном месте. В это время на крайней правой автобусной полосе двигается легковушка, которая, не успев затормозить, сбивает пешехода.
По словам читателей, инцидент произошел вечером 18 апреля около 19:45 на проспекте Абая напротив микрорайона Жетысу-3.
"Водитель Toyota Camry допустил наезд на мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. За час до происшествия подросток раздавал водителям, которые не успевали на ифтар, финики и воду. Мальчик был жизнерадостным, талантливым игроком с большими целями", - рассказал знакомый погибшего, который вместе с ним тренировался в футбольном клубе.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
В полиции подтвердили данный факт.
"Водитель 1998 года рождения, двигаясь по проспекту Абая в западном направлении, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть в северном направлении в не установленном для этого месте. В результате пешеход с различными травмами был доставлен в больницу, где позже скончался", - рассказали в городском Департаменте полиции.
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы.
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