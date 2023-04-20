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Раздавал водителям финики. Смертельный наезд на 15-летнего алматинца попал на видео

Просмотров:503 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Раздавал водителям финики. Смертельный наезд на 15-летнего алматинца попал на видео
Кадр из видео
В Алматы насмерть сбили 15-летнего подростка. Об этом на WhatsApp-номер редакции Tengrinews.kz сообщили читатели и предоставили видеозапись трагедии.

На камеру видеорегистратора попал момент наезда. На кадрах видно, что парень переходит дорогу в неположенном месте. В это время на крайней правой автобусной полосе двигается легковушка, которая, не успев затормозить, сбивает пешехода.

По словам читателей, инцидент произошел вечером 18 апреля около 19:45 на проспекте Абая напротив микрорайона Жетысу-3.

"Водитель Toyota Camry допустил наезд на мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. За час до происшествия подросток раздавал водителям, которые не успевали на ифтар, финики и воду. Мальчик был жизнерадостным, талантливым игроком с большими целями", - рассказал знакомый погибшего, который вместе с ним тренировался в футбольном клубе.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!




В полиции подтвердили данный факт.

"Водитель 1998 года рождения, двигаясь по проспекту Абая в западном направлении, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 года рождения, который пересекал проезжую часть в северном направлении в не установленном для этого месте. В результате пешеход с различными травмами был доставлен в больницу, где позже скончался", - рассказали в городском Департаменте полиции.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Назначены соответствующие экспертизы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Himars (Посетители) Сегодня, 14:40
Так как на видео перебегать может только самоубийца, вне положенного места выскакивая из-под машины, избежать столкновения с пешеходом почти невозможно

Boom!
 
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Leocat (Посетители) Сегодня, 14:14
Цитата: Dondon
на том свете уже его преимущества не работают


Ну так это проблемы того, кто перебегает дорогу.

Вот ввели бы штраф пару миллионов, за переход в неположенном месте. Перестали бы перебегать дорогу где не положенно.


Или так, но такого закона нет. Около 14 тыщ переход дороги в неположенном месте в черте города. Вне города - вообще разрешается переходить где угодно под прямым углом.
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 14:08
Вот ввели бы штраф пару миллионов, за переход в неположенном месте. Перестали бы перебегать дорогу где не положенно.
 
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Dondon (Посетители) Сегодня, 14:03
Leocat,
С пешеходом вы перегнули, везде он прав,.. не везде, на том свете уже его преимущества не работают... Разве только к ангелами...
 
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Leocat (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: Dondon
Водитель не приделах, а повесят всё на него...


Как не при делах? Он двигался по автобусной полосе, судя из статьи. Да и в любом случае - у пешехода всегда преимущество при движении, где угодно, т.к. пешеход не представляет опасности ни для кого, в отличии от ТС

Все эти крики про переход в неположенном месте, и, якобы при этом водитель не должен быть виноват - лишь хотелки автолюбителей. Глаза есть, тормоза есть.

Лучше бы ввели лишение прав пожизненно за использование телефона в дороге - спасли бы не одну жизнь!
 
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Dondon (Посетители) Сегодня, 13:50
Водитель не приделах, а повесят всё на него...
 
 

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