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Депутат: Алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Депутат: Алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева
Болат Назарбаев. Фото saliqaly.kz
Депутат фракции "Ак жол" Ержан Бейсенбаев заявил, что алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева и поэтому на этот вид товара не распространялось требование по обязательной маркировке товаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Казахстане ввели маркировку обуви и многих других товаров. При этом правительство отказалось от маркировки алкоголя, имеющего наибольшую долю теневого рынка. Как известно, алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева. Может, поэтому простых предпринимателей эксплуатировали с доплатами, а их не трогали?" - возмутился Бейсенбаев в запросе на имя заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

В то же время депутат заявил, что цифровая маркировка не влияет на сокращение теневого рынка и не является средством определения пути и качества товара. Более того, ее внедрение привело к увеличению стоимости товаров в среднем на 20 процентов.

"Предприниматели говорят, что реальная стоимость маркировки составляет от 550 до 3500 тенге за единицу товара. То есть недорогая обувь дорожает на 20-30 процентов, что ухудшает положение малообеспеченных потребителей", - привел пример депутат Ержан Бейсенбаев.

Он потребовал прекратить обязательную маркировку товаров.


Источник: Tengrinews.kz
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