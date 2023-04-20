Депутат: Алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева

Депутат фракции "Ак жол" Ержан Бейсенбаев заявил, что алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева и поэтому на этот вид товара не распространялось требование по обязательной маркировке товаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В Казахстане ввели маркировку обуви и многих других товаров. При этом правительство отказалось от маркировки алкоголя, имеющего наибольшую долю теневого рынка. Как известно, алкогольный рынок в старом Казахстане был в руках Болата Назарбаева. Может, поэтому простых предпринимателей эксплуатировали с доплатами, а их не трогали?" - возмутился Бейсенбаев в запросе на имя заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.



В то же время депутат заявил, что цифровая маркировка не влияет на сокращение теневого рынка и не является средством определения пути и качества товара. Более того, ее внедрение привело к увеличению стоимости товаров в среднем на 20 процентов.



"Предприниматели говорят, что реальная стоимость маркировки составляет от 550 до 3500 тенге за единицу товара. То есть недорогая обувь дорожает на 20-30 процентов, что ухудшает положение малообеспеченных потребителей", - привел пример депутат Ержан Бейсенбаев.



Он потребовал прекратить обязательную маркировку товаров.