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Гендиректором "Павлодарэнерго" стал специалист из Беларуси

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Гендиректором "Павлодарэнерго" стал специалист из Беларуси
Олег Щемель. Фото: pavlodarenergo.kz
Генеральным директором АО "Павлодарэнерго" назначен специалист из Беларуси Олег Щемель, передает Tengrinews.kz.

"Решением Совета директоров от 17 апреля 2023 года генеральным директором компании назначен Щемель О.А", - говорится в сообщении KASE.

Отметим, ранее пост генерального директора АО "Павлодарэнерго" занимал Вадим Лесин. Он был освобожден от этой должности после визита первого заместителя премьер-министра Романа Скляра в Экибастуз, где он посетил Экибастузскую ТЭЦ.

Как сообщает Павлодар-онлайн, 53-летний Олег Щемель окончил институт по специальности "Электрические станции", затем окончил Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "Экономика и управление на предприятии". Олег Щемель построил карьеру в компании "Минскэнерго".

Напомним, за несколько дней до начала декабря 2022 года жители Экибастуза остались без отопления. Тепла и воды в некоторых домах нет до сих пор. А после жителей города "порадовали" январские счета за электричество, ведь горожанам этой зимой пришлось спасаться воздухо- и водонагревателями.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 17:42
своих нет - с белорусии везут уже crazy
или все продали на корню - и теперь уже не хозяева у себя в доме? hypnosis
 
 

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