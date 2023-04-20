Гендиректором "Павлодарэнерго" стал специалист из Беларуси

Генеральным директором АО "Павлодарэнерго" назначен специалист из Беларуси Олег Щемель, передает Tengrinews.kz.
"Решением Совета директоров от 17 апреля 2023 года генеральным директором компании назначен Щемель О.А", - говорится в сообщении KASE.
Отметим, ранее пост генерального директора АО "Павлодарэнерго" занимал Вадим Лесин. Он был освобожден от этой должности после визита первого заместителя премьер-министра Романа Скляра в Экибастуз, где он посетил Экибастузскую ТЭЦ.
Как сообщает Павлодар-онлайн, 53-летний Олег Щемель окончил институт по специальности "Электрические станции", затем окончил Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "Экономика и управление на предприятии". Олег Щемель построил карьеру в компании "Минскэнерго".
Напомним, за несколько дней до начала декабря 2022 года жители Экибастуза остались без отопления. Тепла и воды в некоторых домах нет до сих пор. А после жителей города "порадовали" январские счета за электричество, ведь горожанам этой зимой пришлось спасаться воздухо- и водонагревателями.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz