Гендиректором "Павлодарэнерго" стал специалист из Беларуси

Генеральным директором АО "Павлодарэнерго" назначен специалист из Беларуси Олег Щемель, передает Tengrinews.kz.



"Решением Совета директоров от 17 апреля 2023 года генеральным директором компании назначен Щемель О.А", - говорится в сообщении KASE.



Отметим, ранее пост генерального директора АО "Павлодарэнерго" занимал Вадим Лесин. Он был освобожден от этой должности после визита первого заместителя премьер-министра Романа Скляра в Экибастуз, где он посетил Экибастузскую ТЭЦ.



Как сообщает Павлодар-онлайн, 53-летний Олег Щемель окончил институт по специальности "Электрические станции", затем окончил Академию управления при Президенте Беларуси по специальности "Экономика и управление на предприятии". Олег Щемель построил карьеру в компании "Минскэнерго".



Напомним, за несколько дней до начала декабря 2022 года жители Экибастуза остались без отопления. Тепла и воды в некоторых домах нет до сих пор. А после жителей города "порадовали" январские счета за электричество, ведь горожанам этой зимой пришлось спасаться воздухо- и водонагревателями.