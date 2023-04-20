Минфин разъяснил налог на грибы и дикие растения: Речь идет не о простых гражданах

В Министерстве финансов заверяют, что новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы, ягоды для личного пользования. Он распространяется только на тех, кто использует дикорастущие растения в коммерческих целях, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве финансов объяснили, кто будет платить новый налог на дикорастущие растения. Сначала в кулуарах Мажилиса свое разъяснение дал министр финансов Ерулан Жамаубаев.
- Этот вид сбора существовал и раньше. Разница в том, что раньше сбор распространялся только на территории особо охраняемых зон, парки, заповедники и так далее. А сейчас повсеместно – это во-первых. Во-вторых, речь не идет о простых гражданах. Допустим, о нас с вами. Речь идет о предпринимателях, которые поставили на поток и собираются изготавливать там лекарственные препараты или в коммерческих целях использовать, - рассказал Ерулан Жамаубаев.
В тот же день ведомство организовало пресс-конференцию, где заверили, что новый налог ввели не для того чтобы обирать граждан, а чтобы защитить лесной фонд.
- Это все делается в целях защиты лесного фонда. Цели нет в дополнительном бюджете, есть цель — защита растений. Есть дикорастущие редкие растения. Это делается в целях защиты животного мира. Это не будет распространяться на тех, кто собирает в личных целях. Народ может быть спокоен, - прокомментировал заместитель руководителя управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Берик Абышев.
Маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.
Платить нужно будет ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по плате не предоставляется.
- Человек должен будет подать уведомление в уполномоченный орган, заявить, что будет собирать в целях предпринимательской деятельности. У нас есть органы лесного хозяйства. Лесники будут контролировать. Они нам будут предоставлять сведения, что человек ходил, собирал, уплатил такую-то сумму. Уполномоченный орган будет этим заниматься, Комитет лесного хозяйства, - сказал Берик Абышев.
Однако вопрос, как человеку доказывать, собирает ли он растения в личных целях или на продажу, Минфин попросил адресовать Министерству экологии и природных ресурсов. Именно это ведомство, по словам Берика Абишева было инициатором этой поправки.
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами.
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