Умер аким Риддера

Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию о смерти акима подтвердили в акимате Восточно-Казахстанской области.
"Сегодня безвременно ушел из жизни аким нашего города Горьковой Дмитрий Анатольевич. Известно, что он скончался в больнице по причине остановки сердца" - сообщает Риддерский городской портал.
Дмитрий Горьковой работал в качестве акима Риддера с сентября 2020 года.
Горьковой уроженец ВКО, он родился 6 октября 1983 года в городе Шемонаиха. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова по специальности "юриспруденция" и Восточно-казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева по специальности "финансы и кредит".
Трудовую деятельность Дмитрий Горьковой начал в 2007 году в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по ВКО. С августа 2015 и по 2020 годы занимал должность заместителя акима Шемонаихинского района.
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