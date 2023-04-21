Казахстан исчерпал запас прочности электростанций

Дефицит электрической мощности прогнозируют в Казахстане в 2029 году. Об этом заявил председатель правления "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.



По его словам, потребление энергии в стране за последние пять лет выросло на 9,4%.



"К 2029 году в Казахстане ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Потребление энергии в стране постоянно растет. Новые мощности по производству электроэнергии запускаются, но с гораздо меньшей скоростью из-за недостатка финансирования и низких тарифов. Из-за этого растет нагрузка на действующие ТЭЦ. Их износ приводит к частым авариям, таким как в Экибастузе, Рудном, Риддере, Темиртау", – сказал глава "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев.



Он отметил, что проблему решают за счет модернизации действующих и строительства новых электростанций общей мощностью 4,1 ГВт. Крупные проекты реализуются в Алматы и Экибастузе.