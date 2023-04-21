Как правильно выйти из оразы, рассказала казахстанцам терапевт

Чтобы не нагружать организм, необходимо уметь правильно выходить из поста. Об этом на своей странице в Instagram написала врач-терапевт Назира Нургожаева, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам терапевта, во время разговения происходит естественный процесс детоксикации и организм очищается. Далее лучше продолжать есть два раза в день, чтобы поддерживать это состояние. Когда человек сразу увеличивает количество пищи, это приводит к инсулинорезистентности и нагрузки на поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт.
Врач подсказала правильные способы выхода из разговения:
Во-первых, очень важно взяться за норму питьевой воды. Надо нормализовать водный баланс организму, который ограничивал себя 30 дней. Если вы не пили достаточно воду более 21 дня, то тело может считать нормальным и не почувствовать реакции. Даже если вы не испытываете жажды, выпивайте ежедневно 30 миллиграмм воды на 1 килограмм массы тела.
Постепенно увеличивайте количество еды. Тяжелую, жирную, питательную пищу лучше сразу не есть. Не стоит баловать себя, наедаясь досыта во время Ораза айта.
Пища должна быть сбалансированной жирами, белками и углеводами.
Принимайте основные витамины. Так как ваш иммунитет несколько ослаблен, важно поддержать организм. Можно принимать витамины С, D3 и цинк.
Во избежание осложнений после голодания займитесь правильным питанием и пройдите дополнительную 2-этапную чистку организма. В это время в организме произойдет 100% очищение, и быстро проявятся положительные изменения в вашем здоровье.
Сегодня, 21 апреля мусульмане Казахстана празднуют Ораза айт. Отмечается он первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамазан.
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