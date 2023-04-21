Поправки в КОАП: как изменится наказание за бытовое насилие

Опубликованы поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, которые 20 апреля 2023 вечером подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.
В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.
Так, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений подлежит административный арест на 5 суток (было до 5 суток), за повторное нарушение – 10 суток (было до 10 суток).
За умышленное причинение легкого вреда здоровью лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях, предусмотрен арест на 15 суток (было до 15 суток), за повторное нарушение в течение года – 25 суток ареста (было до 20 суток).
За нанесенные побои лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях, – арест на 10 суток (было до 10 суток), повторно в течение года – на 20 суток (было до 15 суток).
При этом из статьи 64 КОАП исключена возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон в сфере семейно-бытовых правоотношений.
Вместе с тем усиливается ответственность за нарушение защитного предписания.
Так, за нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, предусмотрен административный арест на 10 суток (ранее было до 5 суток).
Кроме того, усиливается ответственность по ст. 669 за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа.
Так, за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя установлен административный арест на 10 суток. До настоящего времени применялся штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) либо административный арест на срок до 7 суток.
За повтор данного правонарушения в течение года налагается арест на 20 суток (ранее было до 10 суток).
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