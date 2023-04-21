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Поправки в КОАП: как изменится наказание за бытовое насилие

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Поправки в КОАП: как изменится наказание за бытовое насилие
Фото: Zakon.kz
Опубликованы поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, которые 20 апреля 2023 вечером подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

В частности, закон ужесточает ответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Так, за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений подлежит административный арест на 5 суток (было до 5 суток), за повторное нарушение – 10 суток (было до 10 суток).

За умышленное причинение легкого вреда здоровью лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях, предусмотрен арест на 15 суток (было до 15 суток), за повторное нарушение в течение года – 25 суток ареста (было до 20 суток).

За нанесенные побои лицом, состоящим в семейно-бытовых отношениях, – арест на 10 суток (было до 10 суток), повторно в течение года – на 20 суток (было до 15 суток).

При этом из статьи 64 КОАП исключена возможность освобождения от адмответственности за примирением сторон в сфере семейно-бытовых правоотношений.

Вместе с тем усиливается ответственность за нарушение защитного предписания.

Так, за нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, предусмотрен административный арест на 10 суток (ранее было до 5 суток).

Кроме того, усиливается ответственность по ст. 669 за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа.

Так, за нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя установлен административный арест на 10 суток. До настоящего времени применялся штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) либо административный арест на срок до 7 суток.

За повтор данного правонарушения в течение года налагается арест на 20 суток (ранее было до 10 суток).

Закон вводится в действие с 1 июля 2023 года.


Источник: zakon.kz
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