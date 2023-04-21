Гульмира Сатыбалды частично признала вину в суде

В суде Астаны продолжается допрос бывшей жены Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Ранее полностью отрицавшая свою вину, сегодня она частично согласилась с предъявленным обвинением, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека и самоуправстве, также о рейдерском захвате бизнеса заявляют два предпринимателя.



"Я частично признаю вину, но по статье 125 ("Похищение человека" - прим.) я ее не признаю. По похищению не признаю. Как я могла в свой дом ее пригласить, если похитила? Это нелогично же. Признаю по самоуправству, пяти процентам", - сказала Сатыбалды на допросе в суде.



Адвокат Гульмиры Сатыбалды добавила, что ее подсудимая признает, что обещала пять процентов акций компании Galanz bottlers и не выполнила обещание.



Поясним, 100 процентов акций Galanz bottlers изначально принадлежали бизнесмену Турсену Алагузову. Бизнесмен руководил компанией с 2000 по 2016 год. Во время бракоразводного процесса с Ляйсирой Марат Алагузов разделил владение акциями. После этого, по версии обвинения, Гульмира Сатыбалды в период июня - сентября 2020 года, оказывая морально-психологическое давление на Алагузова, заставила переписать оставшиеся у него 45,25 процента акций АО Galanz Bottlers на ее водителя. Стоимость одной акции обозначили в 1 тенге, хотя рыночная стоимость составляла порядка 200 тенге. Позже этот водитель стал владельцем 90 процентов акций.



Обвинение в похищении, которое в суде отрицает Сатыбалды, выдвинула против нее Айгуль Мекешева. В суде гособвинители предоставили видео из особняка Гульмиры Сатыбалды, на котором Мекешева показывает, где и как происходило похищение. По словам Мекешевой, неизвестные мужчины похитили ее в подъезде дома, отвезли в особняк Сатыбалды и заперли в подвале. Затем, угрожая расправой над дочерьми Мекешевой, подчиненные Сатыбалды заставили ее похищенную переписать на них акции своей компании.



Сатыбалды, отрицая вину, в то же время заключила неоднозначное медиативное соглашение с Айгуль Мекешевой, детали которого в суде оспаривают адвокаты Турсена Алагузова.



Отметим, что другие подсудимые по делу - водитель Гульмиры Сатыбалды и предполагаемый исполнитель похищения - частично признали вину.



На прошлом заседании потерпевшие по делу потребовали вернуть им почти 12 миллиардов тенге.



Сторона гособвинения сообщала, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.



Напомним, Антикоррупционная служба в марте прошлого года сообщала о начале досудебного расследования. Фигурантами дела стали Кайрат Сатыбалдыулы, его бывшая супруга Гульмира и другие лица. Их подозревали в рейдерском захвате бизнеса.



Позже суд арестовал Гульмиру Сатыбалды на два месяца. Изначально ее подозревали в хищении 747 миллионов тенге. Однако позже в Антикоре начали расследовать дело по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, а также похищения человека и незаконного лишения свободы.



По версии следствия, Гульмира Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса ранее заявили два предпринимателя.