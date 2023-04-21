Газопроводные трубы воровали у "КазТрансГаз Аймак" в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент по связям с общественностью АО.



Сообщается, что 21 апреля по обращению АО "КазТрансГаз Аймак" при координации прокуратуры Атырауской области, Департаментом полиции области была пресечена незаконная деятельность преступной группы, промышлявшей хищением магистрального газопровода.



"По данному факту проводится досудебное расследование по пунктам 1, 3 части 4 статьи 188 УК, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.



Как заявила прокуратура Атырауской области, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не подлежит разглашению.