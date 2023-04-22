Астана. 21 апреля. КазТАГ – Казахстан оказался на грани попадания в «черный список» стран по безопасности полетов, передает корреспондент агентства.



«Совсем недавно был полностью выведен Казахстан из «черного списка», 2016 или 2017 год, а буквально год назад мы были в Брюсселе на заседании комиссии комитета по воздушной безопасности Еврокомиссии, где заслушивался опять вопрос возможного включения в «черный список». То есть ситуация сама по себе она очень хрупкая», - заявил в пятницу президент авиакомпании Air Astana на заседании общественного совета фонда «Самрук-Казына», где рассматривалась деятельность авиаперевозчика.



Авиационный эксперт Абыл Кекилбаев, комментируя данное заявление, отметил, что это первый случай за последние годы, когда о ситуации с безопасностью в авиаотрасли Казахстана так открыто заявило официальное лицо.



«Это первый раз, когда официальное лицо, тем более, иностранный специалист официально говорит о том, что у нас была вероятность попасть в «черный список» – все остальные отрицали это. Очень интересный факт. Я думаю, что это идет вразрез с тем, что наш комитет гражданской авиации официально всегда заявляет – что у них высокие показатели (безопасности – КазТАГ)», - сказал Кекилбаев.