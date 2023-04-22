Власть в руки и никакого разъяснения: Что не так с реформой ОСИ

19 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформе объединения собственников имущества (ОСИ), подчеркнув, что реформа не доведена до конца и вообще была ошибочной. Что не так реформой ОСИ и с какими проблемами столкнулись объединения собственников, - в материале корреспондента Tengrinews.kz.



Взвалили проблемы на плечи собственников



В столичном ЖК по улице Кордай, 79а, через процедуру создания ОСИ прошли еще в 2021 году. И выводы о ее реформе управляющий ОСИ Марат Усербеков может сделать, опираясь на собственный двухлетний опыт.



Астанчанин полностью с согласен с мнением Главы государства. По его словам, несмотря на то, что идея создания ОСИ была неплохой, реформа была полностью провальной.



И первая волна, по словам Усербекова, началась после того, как с объявлением о создании ОСИ у горожан зародилось мнение, что "государство просто взвалило все проблемы дома на их плечи".



"Люди почему-то начали говорить, с созданием ОСИ государство просто взвалило все на плечи собственников и "разбирайтесь якобы сами". Собственники забыли, что так было изначально. Это было локомотивом нашей экономики, когда впервые в 1990-х годах был создан институт частной собственности. Если помните, раньше вообще такого понятия, как "частная собственность" не было, все принадлежало государству, был коммунизм. А с созданием ОСИ к людям попала реальная власть", - пояснил астанчанин.



Но проблема была не в этом, считает председатель ОСИ, а в том, что изначально каждая государственная структура поняла реформу по-своему.



"К сожалению, у нас нет диалога даже между госструктурами, не говоря уже о диалоге между частными и государственными структурами. Каждый госорган по-своему понял эту реформу. Допустим, Есильский район в какой-то степени поддерживал реформу, а в Алматинском в одно время была такая инициатива, что взяли ассоциацию КСК и сделали патронатом над председателями ОСИ. Хотя ОСИ - это заказчики, а КСК, их сейчас называют уже сервисной компанией, - это подрядчики", - добавил он.



ОСИ внедрили, а разъяснение сделать забыли



Задумка с созданием ОСИ неплохая, считает Марат Усербеков. Для собственников 100-квартирного жилого дома создали юридическую норму, позволили зарегистрировать юридическое лицо. Из 100 собственников троих могут назначить в совет дома, у которых, помимо обязанностей в ЖК, конечно же, есть основная работа. Однако вечером, по словам Марата, "вместо того, чтобы лежать на диване или с друзьями ходить в бильярд, они встречаются и решают рабочие проблемы ЖК".



Но в течение дня кто-то должен контролировать рабочий процесс. Здесь и нужен председатель ОСИ. Вот только на этом этапе каждый дом сталкивается с первой проблемой - незнанием процесса. И это одна из основных проблем реформы, считает Марат Усербеков.



"Вы, наверное, слышали про те дома, где говорят, что "после создания ОСИ все стало намного хуже". А почему так происходит? Потому что людям ничего не объяснили. А еще есть другая сторона, когда говорят "мы создали ОСИ и все стало только лучше". Здесь улучшение опять-таки произошло только благодаря тому, что в домах совершенно случайно председателем ОСИ стал человек, который разбирается во всем. Но это же большая редкость, согласитесь. Как быть со всеми остальными домами, в которых не могут выбрать председателя? Мой совет - не нужно ни в чем разбираться. Председателем ОСИ может стать любой человек, который просто "болеет" за дом. Простой пример - мы делаем ремонт квартиры, но при этом можем не уметь забить гвоздь. Поэтому нанимаем специалистов и получаем шикарный ремонт. Здесь точно так же.



Законом предусмотрено: управление отдельно, содержание отдельно. И это классно. Но здесь никому ничего не уточняли, и разъяснительная работа носила больше маркетинговый характер - "один счет, переходите на ОСИ, потому что это классно, это супер". А почему это классно - людям не разъясняли. А у кого сейчас есть время вникать в структуру ЖКХ? У всех есть своя основная работа, где они развиваются", - пояснил Усербеков.



В итоге, по словам председателя ОСИ, Казахстан получил волну возмущения жителей и неработающую реформу.



В комплекте с управлением домом горожане сталкиваются с финансовой стороной его содержания, что также вызывает затруднение и возмущения. Дополнительно ко всему - отсутствие квалифицированных кадров.



"Во время создания ОСИ люди зачастую негодуют - где взять столько денег и на управляющего, и председателю, и за содержание дома платить. А все просто - председатель ОСИ получает не больше 70 тысяч тенге, где-то 150 тысяч выплачивается управляющему. Можно нанять управляющую компанию, но они берут больше. Я знаю управляющих, которые работают и за 80 тысяч тенге. Потому что он не занимается содержанием дома - он управляющий. Это человек, который управляет всеми этими процессами: а работает здесь сантехник, электрик и прочие.



Но, говоря о персонале, вспоминаю еще одну проблему: у нас нет квалифицированных кадров. На управляющего в Казахстане не учат, такой специальности нет. Поэтому их дефицит. А все, кто есть, это все бывшие работники КСК, которые поняли всю систему на практике. Еще один провал в реформе. Помимо управляющих, у нас острый дефицит сантехников, электриков, половина страны юристы и экономисты. А работников нет, нужно повышать престиж профессии", - считает Усербеков.



Резюмируя комплекс проблем в реформе ОСИ, Усербеков подытожил, что закон "О жилищных отношениях" в стране "сырой и полный противоречий".



"Я очень надеюсь, что после критики Токаева будет какой-то толчок. Мы очень надеемся, что Альберт Рау (заместитель председателя Мажилиса. - Прим.) примет какие-то меры", - добавил Марат Усербеков.



Напомним, на совещании по вопросам социально-экономического развития страны Глава государства остановился на проблеме благоустройства городов.



"В обществе также активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом. Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача – обеспечить людей качественными и прозрачными услугами – не выполняется", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, с 7 января 2020 года вступил в силу закон о создании ОСИ и ПТ многоквартирного жилого дома вместо КСК. Ранее предусматривались сроки до 7 января 2021 года. КСК должны реорганизоваться в управляющие компании.