Хищение 2,8 миллиарда в ТЭЦ Тараза: суд вынес приговор

Суд вынес приговор по делу о хищениях в ТЭЦ в Таразе передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.



Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 8 лиц, обвиняемых в участии в преступной группе, в совершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказании услуг поставки товаров, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, отмывании денег, полученных преступным путем, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере



Cудом установлено, что подсудимый Бакберген Мауленов, являясь председателем правления АО "Таразэнергоцентр" (ТЭЦ) и другие 8 подсудимых - участников преступной группы в целях получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии, формально создали ТОО "В".



После получения акций ТЭЦ в доверительное управление ТОО "В", президентом которого является Мауленов, и 8 подсудимых, которые участвовали в преступной группе, совершили хищения денежных средств с использованием служебного положения группой лиц в особо крупном размере из ТЭЦ на счета подконтрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге.



Постановлением суда 28 марта 2023 года подсудимый Мауленов был объявлен в розыск с выделением уголовного дела в отдельное производство.



Сообщается, что прокурор просил по совокупности преступлений назначить шестерым подсудимым окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы, одному - 3 года 2 месяца и 4 дня, последнему - 1 год и 3 месяца лишения свободы.



Представитель ТЭЦ поддержал прокурора, однако в связи с полным возмещением ущерба просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Двое подсудимых вину признали в полном объеме, еще двое - частично, четверых просили оправдать.



В суде рассказали, что вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей и специалистов, заключениями специалистов и экспертов, протоколами выемок записей с камер видеонаблюдений, изъятых в банках второго уровня, протоколами осмотров предметов и документов, заключениями криминалистических исследований и другими вещественными доказательствами.



К смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствам суд отнес отсутствие судимостей, наличие малолетних детей, положительные характеристики и частичное возмещение ущерба подсудимым Б. Отягчающих обстоятельств суд не установил.



Приговором суда по совокупности преступлений каждому окончательно назначено: Б.Р. - 9 лет, К.А. - 8 лет, К.А. - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет.



Д.А. и Д.С. назначено по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.



С.Г. назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Д.Е. - 3 года и 9 месяцев лишения свободы, на основании закона "Об амнистии" сокращено и назначено 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.



Б.Т. назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.



К.А., Д.А. и Д.С. в части совершения преступления признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, экс-председателя АО "Таразэнергоцентр", обеспечивающего Тараз горячей водой и отоплением, объявили в розыск.



Бывший председатель правления АО "Таразэнергоцентр" Бакберген Мауленов и его сын - директор подконтрольной организации Рахат Булдеш - обвинялись в создании организованной преступной группы для извлечения незаконного монопольно высокого дохода, хищении 4,3 миллиарда тенге, принадлежащих государству, и легализации денежных средств через созданную ими же сеть лжепредприятий.