Астана. 22 апреля. КазТАГ – Предельные цены на сжиженный газ на АЗС повысили в нескольких регионах Казахстана, передает корреспондент агентства.«Внести в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан» изменения», – говорится в приказе и.о. председателя агентства по защите и развитию конкуренции РК от 21 апреля 2023 года.Предельные розничные цены на газ продлили до 31 декабря 2023 года, ранее приказ действовал до 1 января 2023.Ранее КазТАГ сообщал, что изменения хотят ввести с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от Т5 до Т10) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам «КТЖ-Грузовые перевозки» при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории РК: