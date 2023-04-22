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Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане
Фото из открытых источников
Такой формат будет введен в практику уже в июле 2023 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Учет.кз.

Данные изменения с 1 июля вносятся в трудовой кодекс в принятым законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

На сегодня в стране предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон). Теперь же, согласно правкам, казахстанцы смогут работать и четыре дня в неделю.

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.», — отмечено в законе.

Но в обязательном порядке следует учитывать объем сверхурочных работ. Общее количество не должно превышать двенадцать часов в месяц – при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.

Что касается выходных, то при четырехдневной рабочей неделе они будут установлены коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Напомним, глава государства подписал закон по вопросам социального обеспечения. Данный проект также регулирует увеличение оплаты больничного листа и установления социальных пособий по временной нетрудоспособности для определенных категорий работников.


Источник: newtimes.kz
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