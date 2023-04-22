На какой стадии реконструкция трассы Атырау - Астрахань, рассказал глава КазАвтоЖола

Председатель Правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев встретился с депутатами Мажилиса Парламента РК, жителями поселка Аккыстау на автодорожном объекте "Атырау - Астрахань" и рассказал о ходе реализации строительства трассы. Глава КазАвтоЖола призвал депутатов совместно решать проблемные вопросы автодорожной отрасли.
"Глава государства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ на данной трассе. В свою очередь, со стороны АО "НК "КазАвтоЖол" принимаются все необходимые меры для решения проблемных вопросов. Отсутствие щебня в регионе влияет на ход строительства. Мы вынуждены транспортировать инертный материал из соседних регионов железнодорожными путями. Для исключения простоя работ всю зиму активно вели заготовку инертных материалов: щебня, песка и битума. Для того чтобы приступить к строительным работам в срок, за зиму перевезли 283 тысячи тонн дорожно-строительного материала — это почти 5 тысяч вагонов. На объекте работы уже начаты, дорожники уложили 15 километров асфальта. Параллельно совместно с коллегами из КТЖ будем наращивать количество вагонов", - рассказал глава компании Мейрхат Касымбаев.
Общая протяженность трассы - 277 километров, проезд обеспечен на 147 километров. В текущем году подрядные организации проложат новый асфальт на оставшихся 130 километрах. Строительство 14 скотопрогонов полностью завершено. На 6 мостах строительные работы продолжаются. На объекте трудятся 650 специалистов и работает 380 единиц спецтехники.
На сегодняшний день безопасный проезд обеспечен на следующих участках: - от поселка Жамбай до села Аккыстау; - от Атырау до 17-го разъезда; - от моста Байшака до начала Исатайского района; - от Курмангазинского района в сторону Атырау; - внутри поселков Тущыкудык и Жанбай; - от границы РФ (на Астрахань) в сторону Атырау.
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