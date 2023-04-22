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На какой стадии реконструкция трассы Атырау - Астрахань, рассказал глава КазАвтоЖола

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 17:24
На какой стадии реконструкция трассы Атырау - Астрахань, рассказал глава КазАвтоЖола
Фото: Tengrinews.kz
Председатель Правления АО "НК "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев встретился с депутатами Мажилиса Парламента РК, жителями поселка Аккыстау на автодорожном объекте "Атырау - Астрахань" и рассказал о ходе реализации строительства трассы. Глава КазАвтоЖола призвал депутатов совместно решать проблемные вопросы автодорожной отрасли.

"Глава государства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ на данной трассе. В свою очередь, со стороны АО "НК "КазАвтоЖол" принимаются все необходимые меры для решения проблемных вопросов. Отсутствие щебня в регионе влияет на ход строительства. Мы вынуждены транспортировать инертный материал из соседних регионов железнодорожными путями. Для исключения простоя работ всю зиму активно вели заготовку инертных материалов: щебня, песка и битума. Для того чтобы приступить к строительным работам в срок, за зиму перевезли 283 тысячи тонн дорожно-строительного материала — это почти 5 тысяч вагонов. На объекте работы уже начаты, дорожники уложили 15 километров асфальта. Параллельно совместно с коллегами из КТЖ будем наращивать количество вагонов", - рассказал глава компании Мейрхат Касымбаев.

Общая протяженность трассы - 277 километров, проезд обеспечен на 147 километров. В текущем году подрядные организации проложат новый асфальт на оставшихся 130 километрах. Строительство 14 скотопрогонов полностью завершено. На 6 мостах строительные работы продолжаются. На объекте трудятся 650 специалистов и работает 380 единиц спецтехники.

На сегодняшний день безопасный проезд обеспечен на следующих участках:
- от поселка Жамбай до села Аккыстау;
- от Атырау до 17-го разъезда;
- от моста Байшака до начала Исатайского района;
- от Курмангазинского района в сторону Атырау;
- внутри поселков Тущыкудык и Жанбай;
- от границы РФ (на Астрахань) в сторону Атырау.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Vohazab
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 18:42
Складывается такое ощущение на словах новый БАМ строят, за столько лет несчастные 300 километров закончить не могут, занимаются очковтирательством.
 
 

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