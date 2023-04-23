Бибисара Асаубаева объяснила, почему не говорит на казахском языке

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на вопрос подписчика о том, почему не разговаривает на казахском языке, передает Tengri Sport.



"У меня очень загруженный график. У нас в семье разговаривают в основном на русском языке. На казахский нет времени. Допустим, в апреле я сыграю три турнира, в мае планируется два, так что... Тут уж надо выбирать: шахматы или изучение языков. Но я стараюсь", - сказала 19-летняя спортсменка.



На днях Асаубаева стала заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по шахматам.



В начале апреля казахстанка стала одной из трех победительниц этапа Гран-при в Индии и вместе с соперницами разделила места с первого по третье. Двумя другими призерками стали китаянка Чжу Цзиньэр и россиянка Александра Горячкина.



Накануне шахматистка уверенно стартовала на турнире Satty Zhuldyz в Астане. Она сыграла вничью с легендарным шахматистом Владимиром Крамником.