Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Апреля
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.68 KZT
  • €1 = 501.34 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Бибисара Асаубаева объяснила, почему не говорит на казахском языке

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Бибисара Асаубаева объяснила, почему не говорит на казахском языке
© instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на вопрос подписчика о том, почему не разговаривает на казахском языке, передает Tengri Sport.

"У меня очень загруженный график. У нас в семье разговаривают в основном на русском языке. На казахский нет времени. Допустим, в апреле я сыграю три турнира, в мае планируется два, так что... Тут уж надо выбирать: шахматы или изучение языков. Но я стараюсь", - сказала 19-летняя спортсменка.

На днях Асаубаева стала заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по шахматам.

В начале апреля казахстанка стала одной из трех победительниц этапа Гран-при в Индии и вместе с соперницами разделила места с первого по третье. Двумя другими призерками стали китаянка Чжу Цзиньэр и россиянка Александра Горячкина.

Накануне шахматистка уверенно стартовала на турнире Satty Zhuldyz в Астане. Она сыграла вничью с легендарным шахматистом Владимиром Крамником.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика