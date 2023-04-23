Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Апреля
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.68 KZT
  • €1 = 501.34 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

ДТП из-за ямы на дороге: кто виноват и что делать казахстанцам

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 08:38
ДТП из-за ямы на дороге: кто виноват и что делать казахстанцам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Что делать и кто виноват, если вы попали в ДТП из-за ямы на дороге? На эти вопросы редакции Tengri Life ответил казахстанский юрист Данияр Байгабатов.

Первое правило

За каждый участок дорог кто-то отвечает, и дороги должны соответствовать требованиям безопасности, объясняет профессиональный юрист.

"В ситуации аварии или повреждения автомобиля из-за ямы водителю обязательно нужно вызвать полицию. Машину не стоит никуда "отбуксовывать". Это очень важно, потому что в дальнейшем будет сложно доказать причинно-следственную связь", - предупреждает Данияр Байгабатов.

Вызвали правоохранителей - обязательно их дождитесь.

"Сотрудники должны составить схему ДТП и протокол осмотра места происшествия. В случае, если это произошло в городе, желательно также уведомить уполномоченные органы, которые отвечают за этот участок дороги, вызвать их на место происшествия для составления протокола", - говорит он.

ДТП на трассе

Если ДТП из-за ямы произошло на трассе, то стоит, кроме полиции, также вызвать представителей дорожно-эскплуатационного управления (ДЭУ), которое ответственно за конкретный участок дороги, за ее содержание в надлежащем состоянии.

"После того как они приехали, нужно составить протокол. Согласно, части 2 статьи 631 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривается ответственность за ненадлежащее содержание, ремонт дорог. В Казахстане есть национальные стандарты, ГОСТы, по которым должны строиться и содержаться дороги. Если они не соблюдаются, то это влечет за собой административную ответственность", - говорит юрист.

Кто должен возместить ущерб?

С этим вопросом стоит обращаться в гражданский суд, говорит Данияр Байгабатов.

"Перед тем как подать исковое заявление, нужно произвести независимую оценку повреждения авто и вызвать заинтересованные стороны, то есть предполагаемых ответчиков по гражданскому иску. Ответчиком в данном случае будет тот уполномоченный орган, который ответственен за конкретный участок дороги. За городом за дороги отвечает ДЭУ. Обычно за участок ответственен сотрудник, на него составляется протокол. Но исковые требования в гражданском суде должны быть предъявлены именно к организации, а не к работнику", - уточняет эксперт.

Есть ли шансы на победу?

Данияр Байгабатов уверяет, что да. Однако ждать судебного решения, возможно, придется от 6 до 7 месяцев.

"В случае если будет доказано причинение вреда, к примеру, транспортному средству или здоровью, суд обяжет этот ущерб выплатить", - резюмирует он.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vohazab (Посетители) Сегодня, 09:56
Расскажите это тем, кто постоянно ездит в направлении Астрахани из Атырау, я думаю вы много услышите в свой адрес с этими советами!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика