ДТП из-за ямы на дороге: кто виноват и что делать казахстанцам

Что делать и кто виноват, если вы попали в ДТП из-за ямы на дороге? На эти вопросы редакции Tengri Life ответил казахстанский юрист Данияр Байгабатов.



Первое правило



За каждый участок дорог кто-то отвечает, и дороги должны соответствовать требованиям безопасности, объясняет профессиональный юрист.



"В ситуации аварии или повреждения автомобиля из-за ямы водителю обязательно нужно вызвать полицию. Машину не стоит никуда "отбуксовывать". Это очень важно, потому что в дальнейшем будет сложно доказать причинно-следственную связь", - предупреждает Данияр Байгабатов.



Вызвали правоохранителей - обязательно их дождитесь.



"Сотрудники должны составить схему ДТП и протокол осмотра места происшествия. В случае, если это произошло в городе, желательно также уведомить уполномоченные органы, которые отвечают за этот участок дороги, вызвать их на место происшествия для составления протокола", - говорит он.



ДТП на трассе



Если ДТП из-за ямы произошло на трассе, то стоит, кроме полиции, также вызвать представителей дорожно-эскплуатационного управления (ДЭУ), которое ответственно за конкретный участок дороги, за ее содержание в надлежащем состоянии.



"После того как они приехали, нужно составить протокол. Согласно, части 2 статьи 631 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривается ответственность за ненадлежащее содержание, ремонт дорог. В Казахстане есть национальные стандарты, ГОСТы, по которым должны строиться и содержаться дороги. Если они не соблюдаются, то это влечет за собой административную ответственность", - говорит юрист.



Кто должен возместить ущерб?



С этим вопросом стоит обращаться в гражданский суд, говорит Данияр Байгабатов.



"Перед тем как подать исковое заявление, нужно произвести независимую оценку повреждения авто и вызвать заинтересованные стороны, то есть предполагаемых ответчиков по гражданскому иску. Ответчиком в данном случае будет тот уполномоченный орган, который ответственен за конкретный участок дороги. За городом за дороги отвечает ДЭУ. Обычно за участок ответственен сотрудник, на него составляется протокол. Но исковые требования в гражданском суде должны быть предъявлены именно к организации, а не к работнику", - уточняет эксперт.



Есть ли шансы на победу?



Данияр Байгабатов уверяет, что да. Однако ждать судебного решения, возможно, придется от 6 до 7 месяцев.



"В случае если будет доказано причинение вреда, к примеру, транспортному средству или здоровью, суд обяжет этот ущерб выплатить", - резюмирует он.