Умерла исполнительница главной роли "Девушки-джигит"

Умерла актриса Лидия Ашрапова, сыгравшая главную роль в советско-казахском фильме "Девушка-джигит", передает корреспондент Tengrinews.kz.
88-летняя заслуженная артистка Казахской ССР скончалась 21 апреля. Информацию о смерти подтвердил ее сын Тимур Ашрапов.
По словам близких Лидии Ашраповой, последние годы она жила в Крыму. Планировала вернуться в Алматы к детям.
Лидия родилась в селе Амга в Якутии в 1935 году. Образование получила в Ташкентском хореографическом училище и работала в местной филармонии, после чего была солисткой в Казахском ансамбле песни и танца, принимала участие в съемках на киностудии "Казахфильм".
В 90-х вместе с супругом Асхатом Ашраповым переехала в Подмосковье. В 1990 году основала кинокомпанию "Альянс" и стала ее художественным руководителем. Потом перебралась в Крым, где поддерживала состояние больного супруга.
Была депутатом районного совета 101 округа Фрунзенского района Алма-Аты, заместителем председателя жилищно-бытовой комиссии при Союзе кинематографистов Казахской ССР, председателем Ассоциации женщин-кинематографистов Казахстана, а также председателем Правления киностудии "Эдельвейс". Неоднократно назначалась делегатом съезда кинематографистов СССР.
Прорывной для актрисы стала роль главной героини в советском комедийном музыкальном художественном фильме "Девушка-джигит", снятый режиссером Павлом Боголюбовым в 1955 году на Алма-Атинской киностудии художественных и хроникальных фильмов.
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