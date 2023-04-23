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Налог для самозанятых отменят с 2024 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Налог для самозанятых отменят с 2024 года
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Единый совокупный платеж, запущенный в 2019 году прекращает свое действие с 1 января 2024 года, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Учет.кз.

Новая поправка закона гласит, что все статьи социального кодекса, в котором упоминается единый совокупный платеж, действуют до 1 января 2024 года.

«1) подпункты 23), 24), 25), 26) пункта 1 статьи 17, части четвертая и пятая пункта 2 статьи 78, части пятая и шестая пункта 1 статьи 85, часть вторая пункта 1 статьи 113, пункт 3 статьи 181, части вторая и третья пункта 1 статьи 240, подпункт 5) статьи 243, пункт 2 статьи 244, пункт 4 статьи 245, пункт 4 статьи 246, подпункт 7) пункта 9 статьи 248, подпункт 4) пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса действуют до 1 января 2024 года.»,– прописано в социальном кодексе.

Но из-за юридической несостыковки с налоговым кодексом, в котором данные нормы прописаны и сроки действия не указаны, могут возникнуть проблемы.

«Конституционный суд обратил внимание на отдельные недостатки социального кодекса, которые могут привести к неоднозначному пониманию правовых норм и, как следствие, ненадлежащему их применению после введения в действие»,– сообщается на портале.

Поэтому Конституционный суд рекомендовал правительству РК до введения в действие социального кодекса инициировать внесение изменений.


Источник: newtimes.kz
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