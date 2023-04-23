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ЦОНы приостановят часть услуг с 26 апреля

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 18:02
ЦОНы приостановят часть услуг с 26 апреля
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 26 апреля, передает Tengrinews.kz.

В частности, ЦОНы в Казахстане временно приостановят прием заявок на оказание всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, и технического обследования объектов недвижимости с 26 апреля по 9 мая 2023 года.

Причина приостановки - переход на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости".

"Ввиду более длительных сроков оказания услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать прием услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки", - отмечается в заявлении.

Кроме того, с 2 по 9 мая текущего года будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции. В указанный период граждане также не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.

"Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков", - пояснил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Напомним, 5 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений". Закон исправил ситуацию, когда отсутствие информации по свободным земельным участкам давало возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок.


Источник: Tengrinews.kz
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