ЦОНы приостановят часть услуг с 26 апреля

В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, что ЦОНы в Казахстане приостановят оказание части услуг с 26 апреля, передает Tengrinews.kz.
В частности, ЦОНы в Казахстане временно приостановят прием заявок на оказание всех видов услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации, и технического обследования объектов недвижимости с 26 апреля по 9 мая 2023 года.
Причина приостановки - переход на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости".
"Ввиду более длительных сроков оказания услуг на бумажных носителях, а также доставки документов, приостанавливать прием услуг в ЦОНах будут раньше, чем через eGov.kz. К слову, граждане, кто заказал услугу до 26 апреля, смогут получить результат в указанные сроки", - отмечается в заявлении.
Кроме того, с 2 по 9 мая текущего года будет приостановлен прием документов онлайн на оформление и техническое обследование недвижимости через портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции. В указанный период граждане также не смогут воспользоваться услугами, связанными с жилищными программами.
"Переход на новую систему организован в праздничные дни для того, чтобы часть периода, в который ожидается недоступность услуг, выпадала на нерабочие дни. Отмечу, что при перемещении на ЕГКН будут поэтапно оцифрованы все жизненные ситуации, связанные с оформлением земельных участков, предусмотрена возможность оказания всего спектра госуслуг, в том числе предоставление корректировок по новым и существующим участкам. Также будут отработаны факторы законности оформления земельных участков и недвижимости, недопущение коррупционных рисков", - пояснил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.
Напомним, 5 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений". Закон исправил ситуацию, когда отсутствие информации по свободным земельным участкам давало возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.