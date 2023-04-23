Юрист "АрселорМиттал Темиртау" найдена убитой

В сгоревшей квартире в городе Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм, сообщает Zakon.kz.



Женщина погибла от ножевых ранений. Вероятно, пожар был устроен с целью скрыть убийство, передает портал "Патриот Караганды".



"Патриот" ранее неоднократно общался с ней по правовым вопросам и судебным спорам. Ирина Эм была профессионалом своего дела".



Тело обнаружили сегодня, 23 апреля, в обеденное время при тушении пожара в квартире по улице 40 лет Победы.



Связана ли ее гибель с профессиональной деятельностью, покажет расследование.



В департаменте по ЧС Карагандинской области подтвердили эту информацию:



"Действительно, сегодня в 13:01 поступило сообщение о пожаре в Шахтинске по улице 40 лет Победы, 79. В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Силами департамента по ЧС из квартир подъезда эвакуированы 9 человек. Пожар локализован в 13:25 и полностью ликвидирован в 13:31. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются", - сообщила пресс-служба ДЧС города Караганды.