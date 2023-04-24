Банку краски за два миллиона хотели купить в школе в Улытау

Антикоррупционная служба выявила нарушения при закупках в Улытау, где специалисты одной из школ хотели приобрести банку краски почти за два миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



После вмешательства Антикора сумму закупки 18 банок краски снизили до 47 тысяч тенге. С начала года сотрудники службы также выявили нарушение со стороны акимата города Каражал. Работники акимата хотели приобрести три служебные машины на сумму 65 360 000 тенге, тогда как одно авто стоит 11 290 000 тенге.



"По результатам работы за первый квартал текущего года предотвращено неэффективное использование порядка 34 миллионов тенге бюджетных средств. В целом Антикоррупционной службой продолжаются работы по выявлению нарушений, для чего мониторинг сведений информационной системы Единого окна закупок проводится на постоянной основе. В агентство внесены предложения по усовершенствованию данной платформы", - сообщила офицер по особо важным делам департамента Антикоррупционной службы области Гульнур Сулейменова.