Будет ли военный парад в Казахстане

Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 апреля рассказали в пресс-службе министерства обороны страны.



В оборонном ведомстве объяснили, что проведение военного парада не планируется "из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач".



"В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", сообщили в пресс-службе Минобороны РК.



Как отмечается, в настоящее время оборонным ведомством спланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне и освещение их подвигов в СМИ.



"Информация о проведении иных мероприятий к 7 и 9 мая будет опубликована на сайте министерства в ближайшее время", сообщила пресс-служба Минобороны РК.