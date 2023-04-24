Удивительной красоты явление запечатлели в небе над Казахстаном

Фотограф Андрей Тюшин запечатлел на камеру удивительное природное явление в небе над Казахстаном, передает Tengritravel.kz.В ночь с 23 на 24 апреля 27-летнему фотографу Андрею Тюшину удалось запечатлеть на фотоаппарат в Западно-Казахстанской области полярное сияние."Когда нам говорят про полярные сияния, мы сразу думаем об Исландии, Финляндии, о крайнем севере России, но уж никак не о Казахстане. Но в ночь с 23 на 24 апреля на Земле случилась магнитная буря огромной мощности, которая породила полярные сияния до самого Казахстана! Мне просто посчастливилось именно сегодня ночью оказаться в 30 километрах южнее Уральска и увидеть поистине уникальное для этих мест явление - танец Авроры в степях Казахстана", - подписал свои снимки автор.Мужчина рассказал, что специализируется на съемках звездного неба, а в Казахстан приехал в отпуск."В Казахстане совсем недавно - меньше недели. В ЗКО приехал в отпуск, у меня здесь много друзей. Я уже был здесь летом прошлого года и был поражен красотой звездного неба, здесь очень низкий уровень светового загрязнения, из-за чего фотографии получаются четкие", - объясняет он.По словам фотографа, в его планах было сделать несколько снимков Луны до того, как она скроется за горизонтом."Однако после полуночи, примерно в 00.30, в небе внезапно заиграли лучи, которые я сначала принял за столбы пыли. Не планировал делать эти снимки, я вообще не ожидал увидеть это явление здесь, в ЗКО. Но после того, как сделал несколько фото на длинной выдержке - стало ясно: это действительно полярное сияние", - добавил Андрей Тюшин.В алматинском Институте ионосферы нашей редакции объяснили, что в Уральске нет геомагнитной обсерватории, однако во время очень мощных магнитных бурь полярные сияния могут регистрироваться даже на средних широтах."По данным геомагнитной обсерватории в Алматы, в ночь с 23 по 24 апреля был зарегистрирован один период большой магнитной бури - с 00.00 до 03.00 24 апреля по времени Астаны", - уточнили в институте.