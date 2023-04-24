Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 24 Апреля
+19...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.68 KZT
  • €1 = 501.34 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Удивительной красоты явление запечатлели в небе над Казахстаном

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Удивительной красоты явление запечатлели в небе над Казахстаном
Фото:instagram.com/enot_pics
Фотограф Андрей Тюшин запечатлел на камеру удивительное природное явление в небе над Казахстаном, передает Tengritravel.kz.

В ночь с 23 на 24 апреля 27-летнему фотографу Андрею Тюшину удалось запечатлеть на фотоаппарат в Западно-Казахстанской области полярное сияние.

"Когда нам говорят про полярные сияния, мы сразу думаем об Исландии, Финляндии, о крайнем севере России, но уж никак не о Казахстане. Но в ночь с 23 на 24 апреля на Земле случилась магнитная буря огромной мощности, которая породила полярные сияния до самого Казахстана! Мне просто посчастливилось именно сегодня ночью оказаться в 30 километрах южнее Уральска и увидеть поистине уникальное для этих мест явление - танец Авроры в степях Казахстана", - подписал свои снимки автор.


Мужчина рассказал, что специализируется на съемках звездного неба, а в Казахстан приехал в отпуск.

"В Казахстане совсем недавно - меньше недели. В ЗКО приехал в отпуск, у меня здесь много друзей. Я уже был здесь летом прошлого года и был поражен красотой звездного неба, здесь очень низкий уровень светового загрязнения, из-за чего фотографии получаются четкие", - объясняет он.

По словам фотографа, в его планах было сделать несколько снимков Луны до того, как она скроется за горизонтом.

"Однако после полуночи, примерно в 00.30, в небе внезапно заиграли лучи, которые я сначала принял за столбы пыли. Не планировал делать эти снимки, я вообще не ожидал увидеть это явление здесь, в ЗКО. Но после того, как сделал несколько фото на длинной выдержке - стало ясно: это действительно полярное сияние", - добавил Андрей Тюшин.

В алматинском Институте ионосферы нашей редакции объяснили, что в Уральске нет геомагнитной обсерватории, однако во время очень мощных магнитных бурь полярные сияния могут регистрироваться даже на средних широтах.

"По данным геомагнитной обсерватории в Алматы, в ночь с 23 по 24 апреля был зарегистрирован один период большой магнитной бури - с 00.00 до 03.00 24 апреля по времени Астаны", - уточнили в институте.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика