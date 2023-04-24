Рассылку об отключении интернета на 2 недели прокомментировали в Минцифры

В мессенджерах распространяется аудиосообщение, где женский голос предупреждает о грядущем отключении интернета с 26 апреля по 10 мая. Рассылку прокомментировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Только что в магазин принесли уведомление. Сказали, с 26 апреля по 10 мая не будет интернета вообще. У кого электронные кассовые аппараты, ставьте калькулятор, весы. Предупредите население, чтобы снимали деньги", - говорит женский голос в аудиофайле.



Как оказалось, данная рассылка распространялась в Павлодарской области. В местном управлении цифровых технологий назвали ее фейковой. Ту же информацию предоставили в Министерстве цифрового развития.



"Данная информация не соответствует действительности. По состоянию на 24 апреля 2023 года информационно-телекоммуникационная инфраструктура всех операторов связи работает в штатном режиме. Настоятельно просим вас доверять информации из официальных и достоверных источников и не распространять фейк", - говорится в сообщении.



В МЦРИАП напомнили, что правом на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи наделены пять госорганов. Это Генеральная прокуратура, КНБ, МВД, Минобороны и МЧС.



Также на рассылку отреагировали в Комитете госдоходов Министерства финансов. Несмотря на то что распространяемая информация фейк, в КГД уточнили, что контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных даже при отсутствии электроэнергии или интернета продолжают функционировать в автономном режиме работы. О переходе кассового аппарата в автономный режим кассир оповещается через сообщение.



"При нахождении в автономном режиме ККМ может продолжать печатать чеки, на которых указывается автономный фискальный признак. Все напечатанные чеки машина сохраняет в своей памяти. Вместе с тем ККМ также генерирует Z-отчет на основании данных, хранящихся в ее накопителе", - проинформировали в Комитете госдоходов.



В свою очередь, ККМ без функции фиксации и передачи данных может работать в автономном режиме 72 часа.



"После перехода в автономный режим ККМ ответственному лицу необходимо заполнять и выдавать товарный чек по форме, утвержденной приказом министра финансов от 16 февраля 2018 года № 208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин", без регистрации книги товарных чеков в органах государственных доходов", - напомнили в комитете.