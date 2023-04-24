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Вступившему в ЧВК "Вагнер" казахстанцу грозит уголовное наказание

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Вступившему в ЧВК "Вагнер" казахстанцу грозит уголовное наказание
Фото ©РИА Новости
Казахстанцу, который оказался в рядах ЧВК "Вагнер" в России, по возвращению на родину грозит уголовное наказание. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Смадиярова, гражданин Казахстана вступил в ряды ЧВК "Вагнер" по собственному желанию.

"Естественно, мне хотелось бы предупредить, что все граждане, которые намерены или думают пойти вступить в ряды, им грозит от 5 до 9 лет тюрьмы. Там нет никакой романтики, как они себе представляют. И хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все вы взрослые люди и этот парень тоже совершеннолетний. Очень жаль, конечно. Мы помогаем, с родителями на связи, направили все соответствующие запросы в компетентные органы России. Информацию проверяем и, естественно, по мере возможности будем оказывать полное содействие. Но нужно учесть, что при возвращении в Казахстан он будет уголовно преследоваться", - сказал Айбек Смадияров.

Ранее в казахстанских СМИ появилась информация о 23-летнем Маргулане Бекенове, который учится в Томском госуниверситете. Мать казахстанского студента заявила, что 18 марта его похитили и перевезли в поселок Молькино Краснодарского края России на базу подготовки ЧВК "Вагнер".

В сообщении пояснялось, что женщина выехала в Россию, чтобы найти сына. Когда ей удалось переговорить с ним, он заверил, что не подписывал никаких контрактов и от гражданства Казахстана не отказывался. Также, по сведениям СМИ, 12 апреля его увезли в район боевых действий.

ЧВК "Вагнер" - российское негосударственное вооруженное формирование, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. В ряде стран имеет статус террористической организации. С 2014 года группа действует на территории Украины, где имеет на вооружении тяжелую технику, артиллерию и военную авиацию.

17 апреля стало известно, что КНБ Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории Украины.

Напомним, умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, являются уголовно наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 Уголовного кодекса) и влекут лишение свободы до 10 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Leocat (Посетители) Сегодня, 16:44
ЧВК "Вагнер" - российское негосударственное вооруженное формирование, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожину. В ряде стран имеет статус террористической организации. С 2014 года группа действует на территории Украины, где имеет на вооружении тяжелую технику, артиллерию и военную авиацию.


Жесть конечно... Читаешь и понимаешь что это конкретная Ж!
 
 

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