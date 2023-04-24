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Кариму Масимову вынесли приговор

Просмотров:773 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Кариму Масимову вынесли приговор
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд вынес приговор по делу Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-Председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей Председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Предъявленное обвинение следствием

Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Ергожин Д. в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).

Осипов М. в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).

Кариму Масимову вынесли приговор


Решение суда

Масимов К. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Садыкулов А. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожин Д. признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осипов М. признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий – генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 млрд. тенге и 24 млн. долларов США.

Напомним, в ноябре 2022 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начался в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его замов. Процесс проходит в закрытом режиме, судебное следствие проходит под грифом "секретно".

В августе прошлого года в Комитете национальной безопасности официально заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е., Осипова М. С. и должностных лиц - Акипова Д. М., Бекмурат Н. К..

"По данным ведомства, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, части 1 (государственная измена), 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); Ергожина - по статьям 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Осипова - по статье 362, части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат - по статье 362, части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили ранее в КНБ. После этого дело было направлено в суд.

Напомним, Карим Масимов находится под арестом с января 2022 года.

Генпрокурор: Масимов и Садыкулов отдали приказы покинуть здания ДКНБ

Ранее генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что бывший председатель КНБ и его экс-заместитель Ануар Садыкулов во время январских событий отдали приказ сотрудникам покинуть здания департаментов КНБ.

"Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

По данным следствия, 5 января 2022 года поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей", - рассказал ранее Асылов на заседании Мажилиса.

По словам генерального прокурора, тогда в результате таких действий не были приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов, сообщил ранее Берик Асылов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Vohazab
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:41
Цитата: Leocat
Но в целом, у простых людей, вряд ли будет сожаление или грусть по поводу такого решения.

Грусти не будет у народа, если ещё по поводу 01 будет такая информация, с возвращением миллиардов... money ...в казну...

Все мы ходим под богом.
 
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 Актау123 (Посетители) Сегодня, 18:18
это паровозики, ширма, а главные персонажи где, надо их тожеподтянуть за компанию. Вот хозяйка оператора РОП где там тоже пешки одни проходят по делу.
 
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 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:58
Через год-полтора выйдет по УДО или по состоянию здоровья.Мы жители Гондураса, и не такое видели.
 
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 Leocat (Посетители) Сегодня, 17:53
Да уж... Ещё вчера ты был царём царей и всем на свете, а теперь жизнь в принципе закончена. 18 лет колонии.

Никто не знает правды и что там было на самом деле. Но в целом, у простых людей, вряд ли будет сожаление или грусть по поводу такого решения.
 
 

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