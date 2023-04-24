Кариму Масимову вынесли приговор

Суд вынес приговор по делу Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Карима Масимова (экс-Председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей Председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".Предъявленное обвинение следствиемМасимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).Ергожин Д. в насильственном захвате власти в РК (ч.3 ст.179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п.3 ч.4 ст.362 УК).Осипов М. в превышении власти и должностных полномочий (ч.3 ст.362 УК).Решение судаМасимов К. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.Садыкулов А. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.Ергожин Д. признан виновным по ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.Осипов М. признан виновным по ч.3 ст.362 УК и ему назначено наказание – 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий – генералов и государственных наград.В доход государства взыскано свыше 10 млрд. тенге и 24 млн. долларов США.Напомним, в ноябре 2022 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны начался в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его замов. Процесс проходит в закрытом режиме, судебное следствие проходит под грифом "секретно".В августе прошлого года в Комитете национальной безопасности официально заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Масимова К. К., Садыкулова А. Т., Ергожина Д. Е., Осипова М. С. и должностных лиц - Акипова Д. М., Бекмурат Н. К.."По данным ведомства, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, части 1 (государственная измена), 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); Ергожина - по статьям 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Осипова - по статье 362, части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат - по статье 362, части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили ранее в КНБ. После этого дело было направлено в суд.Напомним, Карим Масимов находится под арестом с января 2022 года.Генпрокурор: Масимов и Садыкулов отдали приказы покинуть здания ДКНБРанее генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что бывший председатель КНБ и его экс-заместитель Ануар Садыкулов во время январских событий отдали приказ сотрудникам покинуть здания департаментов КНБ."Отдельно остановлюсь на фактах превышения власти региональными руководителями силовых ведомств. В самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.По данным следствия, 5 января 2022 года поступило письменное указание заместителя председателя КНБ Садыкулова о готовности личного состава к оставлению здания. По указанию Масимова оставили здания ДКНБ в Алматы и Кызылординской области. Также по команде руководства были оставлены здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей", - рассказал ранее Асылов на заседании Мажилиса.По словам генерального прокурора, тогда в результате таких действий не были приняты своевременные меры по пресечению беспорядков. Алматы и Талдыкорган на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов, сообщил ранее Берик Асылов.