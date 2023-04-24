Ситуация быстро переломилась после ареста Масимова - депутат

Депутат Мажилиса и политический обозреватель Никита Шаталов в своем Telegram-канале прокомментировал приговор бывшему руководителю КНБ Кариму Масимову, передает Tengrinews.kz.



Шаталов назвал приговор Масимову (18 лет за попытку государственного переворота) и его сообщникам справедливым наказанием за покушение на государственный строй.



"Еще в первые дни январских событий было понятно, что за ними стоит кто-то подготовленный и осведомленный. То, с какой легкостью боевики находили вооружение, захватывали без боя департаменты КНБ, получая доступ к арсеналам, говорит о наличии четкого плана. Кроме того, мы знаем о фактах завоза боевиков из других государств. Последний рейс состоялся, когда аэропорт Алматы уже был захвачен", - написал мажилисмен.



"Я хорошо помню момент ареста Масимова благодаря эффекту, который оказал он на боевые действия в Алматы. Они сразу пошли на спад, лишившись главаря и координатора. Силовые органы и армия начали нормально управляться, им никто не мешал, а Президент как председатель Совбеза отдавал точные команды, и ситуация очень быстро переломилась. Мы практически сразу вернулись в норму как государство", - подчеркнул он.



По мнению Шаталова, Масимов пошел на откровенную измену, предал государственные ценности.

"Я не исключаю, что кроме представления интересов "старого" Казахстана и крыши для клептократов он занимался и шпионажем в пользу других государств", - добавил депутат.



"Сегодняшний приговор ставит точку в деле расследования попытки госпереворота. И должен быть для всех остальных друзей экс-главы КНБ уроком", - резюмировал Никита Шаталов.



Ранее суд рассказал о приговоре Кариму Масимову и его бывшим заместителям. По делу экс-руководства КНБ в доход государства было взыскано 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов.