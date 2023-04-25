Министр Саткалиев прокомментировал заявление "Газпрома"

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал заявление российского "Газпрома" о цене на газ для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, глава ведомства заверил, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений стран.



"В целом я хотел прояснить свою ситуацию. Вы знаете, что цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость.



Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры", - прокомментировал Саткалиев.