Министр Саткалиев прокомментировал заявление "Газпрома"

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал заявление российского "Газпрома" о цене на газ для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, глава ведомства заверил, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений стран.
"В целом я хотел прояснить свою ситуацию. Вы знаете, что цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость.
Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь. Также приниматься во внимание будут факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры", - прокомментировал Саткалиев.
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