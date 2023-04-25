При покупке сотовых телефонов в Казахстане планируют ввести биометрию

В Казахстане в сетях сотовых компаний страны функционирует порядка 3,7 миллиона абонентских устройств с дублирующими IMEI-кодами. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его данным, прямые потери государства из-за существующих серых схем ввоза в страну сотовых телефонов составляют свыше 100 миллиардов тенге ежегодно. Кроме того, наличие телефонов с дублирующими IMEI-кодами не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденых телефонов и их блокировке.
"В этой связи министерством планируется интеграция базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов. В настоящее время совместно с МВД создан цифровой сервис проверки IMEI-кодов на наличие в реестре краденых абонентских устройств", - сообщил Багдат Мусин.
Ранее министр Мусин сообщал о планах ввести биометрическую идентификацию при регистрации мобильных номеров.
Напомним, что с 1 января 2019 года в стране вступили в действие правила обязательной регистрации устройств по схеме IMEI-код + сим-карта + ИИН лица. Каждое устройство казахстанцев автоматически привязалось к сим-карте, которая в нем установлена. Пользователей тогда просили "вручную" зарегистрировать свои устройства.
Биометрия - система распознавания людей по физическим чертам - трехмерной фотографии лица или тела, образцу голоса, отпечаткам пальцев, специальному фото роговицы глаза и прочим.
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