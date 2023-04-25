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Почему Air Astana не планирует регистрировать свои самолёты в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:51
Почему Air Astana не планирует регистрировать свои самолёты в Казахстане
ФОТО: © Depositphotos/brokenrecords
О том, что Air Astana не планирует в ближайшее время снимать свои самолеты с регистрации в Ирландии и регистрировать их в Казахстане, сообщил президент авиакомпании Питер Фостер в понедельник, 24 апреля, на встрече с журналистами. Как объяснил глава компании, это связано в первую очередь с тем, что Air Astana опасается внесения авиакомпании в черный список Евросоюза.

И хотя на данный момент такой вопрос со стороны ЕС не стоит, опыт прошлых лет пока не позволяет авиакомпании зарегистрировать свои воздушные суда в Казахстане. Там хорошо помнят, как несколько лет назад всем авиаперевозчикам страны, за исключением Air Astana, запретили летать в Старый Свет, надзор авиационных властей Казахстана за отраслью в Европе считали слабым.

– В 2009 году всех казахстанских авиаперевозчиков, за исключением Air Astana, включили в черный список Евросоюза. Нам предоставили специальное освобождение и разрешили летать в Европу. В первую очередь этому поспособствовала регистрация самолетов компании на территории нидерландского острова Аруба, ведь регистрация там предполагает и надзор за безопасностью полетов по европейским стандартам. Это дало возможность ЕС сделать для Air Astana исключение, – напомнил Питер Фостер.

Такая ситуация сохранялась до 2016 года, когда были достигнуты определенные улучшения в области безопасности полетов и Казахстан был исключен из черного списка. Тем не менее казахстанские авиакомпании всё еще должны проходить аудиты ЕС, в том числе и Air Astana, которая до сих пор остается единственной авиакомпанией РК, выполняющей регулярные рейсы в Европу.

В 2021 году Air Astana затеяла смену регистрации своего флота из Арубы в Ирландию и в 2022 году полностью завершила этот процесс. Отвечая на вопрос Forbes.kz, для чего вообще понадобилась смена прописки, Фостер ответил: из-за более сильной позиции Ирландии в области безопасности полетов и большого опыта этой страны в предоставлении регистрации самолетов странам, не входящим в ЕС.

– Аруба – небольшое государство, и сам регистр иностранных бортов там не очень большой, а в Ирландии регистр самолетов просто огромный. Соответственно, у них очень сильная позиция по надзору за безопасностью полетов. Выгодно и географическое положение – в самой Европе. Поэтому на данный момент все наши самолеты зарегистрированы в Ирландии, и мы с точки зрения риск-менеджмента решили эту регистрацию пока сохранить, – говорит президент компании.

Питер Фостер отметил, что не видит рисков в том, что Казахстан может снова попасть в черный список ЕС в ближайшее время. Тем не менее в Air Astana не спешат регистрировать самолеты в Казахстане. В авиакомпании не исключают прописку флота в Казахстане, но после того, как в Казахстане накопят продолжительный опыт по обеспечению авиационной безопасности по европейским стандартам.

– Air Astana поддерживает деятельность Авиационной администрации и Комитета гражданской авиации по обеспечению безопасности полетов. Но из-за консервативных подходов авиакомпании к управлению рисками и их минимизации мы хотим сохранить статус-кво. Мы бы хотели посмотреть на результаты работы Авиационной администрации хотя бы в разрезе пяти лет. Немаловажны результаты будущих аудитов ИКАО (Международная организация гражданской авиациии. - F) и проверок со стороны ЕС. Но даже если мы и придем к решению о регистрации самолетов в РК, то это скорее всего будет постепенная миграция, то есть мы не будем регистрировать в Казахстане сразу весь флот, – объяснил Фостер.

Во время встречи с журналистами обсудили вопрос разделения Air Astana и FlyArystan, который за последний месяц поднимался уже неоднократно. В первый раз о том, что FlyArystan станет отдельным юридическим лицом в 2024 году, заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов во время заседания в сенате 5 апреля. Но 21 апреля в ходе публичных слушаний председатель общественного совета фонда «Самрук-Казына» Болат Жамишев снял с повестки этот вопрос, оставив его на усмотрение совета директоров компании.

Отвечая на вопросы, Питер Фостер уточнил, что это решение действительно остается за советом директоров и акционеров авиакомпании, и пока там придерживаются мнения о том, что сейчас не самое подходящее время для их разделения. Forbes.kz поинтересовался: почему?

– FlyArystan еще достаточно молодая компания, в которую очень много ресурсов привлекается из Air Astana. Это не означает, что есть какое-то кросс-субсидирование между двумя компаниями – вся финансовая отчетность ведется отдельно. Но наземное обслуживание, инженерно-техническое обеспечение и множество других услуг лоукостеру поставляется со стороны компании Air Astana. Если мы сейчас начнем разделение, то у FlyArystan значительно вырастут расходы, что в конечном итоге приведет к повышению тарифов. А это не входит в интересы казахстанцев, которые пользуются услугами лоукостера, – объяснил президент компании.


Источник: forbes.kz/
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