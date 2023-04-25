Сколько стоит содержание заключенных в "Черном беркуте"

В колонии "Черный беркут" отбывают наказание 180 человек, получившие пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений. Об этом в ответ на официальный запрос Massaget.kz рассказали в ДУИС по Костанайской области, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве рассказали, за какие преступления отбывают наказание заключенные.



"Осужденные, приговоренные к пожизненному заключению, отбывают наказание за уголовные правонарушения против личности, против общественной безопасности и общественного порядка. Уголовный кодекс Республики Казахстан не предусматривает уголовную ответственность за каннибализм", - говорится в официальном ответе ведомства.



Отмечается, что осужденные содержатся согласно требованиям уголовно-исполнительного законодательства. По утвержденному графику им предоставляется 15 минут на общение с близкими по телефону.



"Имеют право на двухчасовую встречу, которая предоставляется четыре раза в год, в том числе по видеосвязи. На сегодня на одного осужденного ежемесячно расходуются финансовые средства в размере 181 тысячи тенге", - отметили в ведомстве.