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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько стоит содержание заключенных в "Черном беркуте"

Просмотров:869 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Сколько стоит содержание заключенных в "Черном беркуте"
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В колонии "Черный беркут" отбывают наказание 180 человек, получившие пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений. Об этом в ответ на официальный запрос Massaget.kz рассказали в ДУИС по Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве рассказали, за какие преступления отбывают наказание заключенные.

"Осужденные, приговоренные к пожизненному заключению, отбывают наказание за уголовные правонарушения против личности, против общественной безопасности и общественного порядка. Уголовный кодекс Республики Казахстан не предусматривает уголовную ответственность за каннибализм", - говорится в официальном ответе ведомства.

Отмечается, что осужденные содержатся согласно требованиям уголовно-исполнительного законодательства. По утвержденному графику им предоставляется 15 минут на общение с близкими по телефону.

"Имеют право на двухчасовую встречу, которая предоставляется четыре раза в год, в том числе по видеосвязи. На сегодня на одного осужденного ежемесячно расходуются финансовые средства в размере 181 тысячи тенге", - отметили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Альфарий
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:01
а пуля в затылок обошелся бы дешевле!
 
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  • Adai11
  • Papirosso
 Leocat (Посетители) Сегодня, 14:24
на одного осужденного ежемесячно расходуются финансовые средства в размере 181 тысячи тенге


Как зарплата человека, честно проработавшего на производстве лет 5.
 
 

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