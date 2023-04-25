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Студентам колледжей повысят стипендию на 50%

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Студентам колледжей повысят стипендию на 50%
Иллюстративное фото
Студентам колледжей в Казахстане с нового учебного года повысят стипендию на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Глава ведомства Гани Бейсембаев встретился со студентами технического и профессионального образования. Во встрече приняли участие около 500 молодых людей, лидеры организаций самоуправления колледжей из 20 регионов страны.  

На открытой диалоговой площадке студенты поделились своим видением по улучшению условий обучения и напрямую смогли задать вопросы главному педагогу страны. Они касались повышения стипендии, создания студенческого самоуправления и возможности обмена опытом за рубежом.

«Министерством принимается ряд мер по повышению качества технического и профессионального образования. С 1 сентября текущего года студентам колледжей повысят стипендию на 50%, с доведением показателя в следующем году до 100%, то есть в два раза. Студенты колледжей обеспечены социальным пакетом – дорожными выплатами и горячим питанием. В рамках дуального обучения при прохождении практики студентам колледжей засчитывается трудовой стаж. В
планах ежегодное строительство общежитий для студентов колледжей на более 2000 мест», - сказал Гани Бейсембаев.

Напомним, всего в стране действует 772 колледжа, где обучается свыше 517 тысяч студентов.


Источник: kapital.kz
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