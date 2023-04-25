Студентам колледжей в Казахстане с нового учебного года повысят стипендию на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.



Глава ведомства Гани Бейсембаев встретился со студентами технического и профессионального образования. Во встрече приняли участие около 500 молодых людей, лидеры организаций самоуправления колледжей из 20 регионов страны.



На открытой диалоговой площадке студенты поделились своим видением по улучшению условий обучения и напрямую смогли задать вопросы главному педагогу страны. Они касались повышения стипендии, создания студенческого самоуправления и возможности обмена опытом за рубежом.



«Министерством принимается ряд мер по повышению качества технического и профессионального образования. С 1 сентября текущего года студентам колледжей повысят стипендию на 50%, с доведением показателя в следующем году до 100%, то есть в два раза. Студенты колледжей обеспечены социальным пакетом – дорожными выплатами и горячим питанием. В рамках дуального обучения при прохождении практики студентам колледжей засчитывается трудовой стаж. В

планах ежегодное строительство общежитий для студентов колледжей на более 2000 мест», - сказал Гани Бейсембаев.



Напомним, всего в стране действует 772 колледжа, где обучается свыше 517 тысяч студентов.