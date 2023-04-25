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США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 17:46
США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана
Иллюстративное фото
Помощник главы Минфина США Розенберг: растет риск вторичных санкций против Казахстана.

В России «достаточно преуспели» в обходе санкций, и США обозначили правительству Казахстана последствия помощи Москве в уклонении от ограничительных мер, сказала помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.


Для бизнеса и банков Казахстана растет риск вторичных санкций из-за попыток России обойти западные ограничительные меры, заявила в ходе пресс-конференции в Астане помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.

«Растет риск [вторичных санкций] как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков», — сказала она (цитата по zakon.kz).

Розенберг добавила, что следует серьезно относиться к попыткам уклониться от санкций, в которых, как она считает, в России «достаточно преуспели».
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Вашингтон находится в контакте с правительством и бизнесом Казахстана, чтобы «обозначить существующие риски» и «последствия», которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций, сообщила помощник министра финансов США.

Говоря о том, к поставкам какой продукции привлечено внимание американских властей, помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сказал, что речь идет не об iPhone или стиральных машинах, а о компьютерных чипах и элементах интегрированных электронных систем, которые могут использоваться для энергоснабжения, а также навигации ракет и дронов, передает informburo.kz.

После начала военной операции России на Украине США и Европейский союз ввели против Москвы несколько пакетов санкций, затрагивающих в том числе широкий перечень импорта и экспорта. Весной 2023 года Вашингтон и Брюссель объявили, что сконцентрируются на усилиях по предотвращению обхода ограничительных мер.

В прошлом году власти Казахстана заявляли, что не будут помогать России в обходе санкций. Этой весной FT писала, что Астана запустит механизм для предотвращения уклонения от ограничительных мер. Позже казахстанские власти сообщили, что с 1 апреля ввели требование о сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС (кроме Казахстана туда входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения).

Россия называла санкции незаконными и нелегитимными. В Кремле отмечали, что западные страны оказывают грубое давление на целый ряд стран, которые не хотят присоединяться к ограничительным мерам. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Источник: rbc.ru
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Комментарии ( 2 )

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Leocat (Посетители) Сегодня, 18:07
Цитата: Ingul
Задолбали эти янки! Почему весь мир должен играть по их правилам?

Потому что правила устанавливает тот, кто имеет на это силу.

Это США организовали переворот на Украине в 2014 г.


нет.


Украина 8 лет обстреливала Донбасс

нет. Донбасские города, в т.ч. Луганск и Донецк были обычными, цветущими городами (согласно многим тысячам видео оттуда с 2014 по 2022 год, а так же по словам самих жителей этих Украинских городов). Что там теперь, думаю всем известно.

Почему Казахстан, в ущерб себе, должен "подпевать" США?


Мы никому не подпеваем, в том то и дело. Санкции это политический рычаг. США имеет такие рычаги и ими пользуется, у других таких рычагов почти нет. Или нужно "подпевать" тем, кто вам нравится?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:05
Задолбали эти янки! Почему весь мир должен играть по их правилам?
Это США организовали переворот на Украине в 2014 г.
Украина 8 лет обстреливала Донбасс, прячась за минские соглашения, и США считали это нормально, на Украину санкции не накладывали.
Россию вынудили начать военную операцию против бандеровского режима на Украине.
Почему Казахстан, в ущерб себе, должен "подпевать" США?
 
 

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