Сотрудничество с талибами* экономически выгодно – Жумангарин

В кулуарах правительства вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин разъяснил, зачем Казахстану развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном.
По словам министра, у Казахстана большие перспективы в торговом сотрудничестве с этой страной. "Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать", - сказал Жумангарин.
"У нас есть реальные перспективы ещё больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идёт на пользу нашему государству", – продолжил он.
Кроме того, по словам министра, сейчас казахстанские бизнесмены изучают рынок и знакомятся с местными бизнесменами.
"Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, но и недропользователей. Потому что это достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", – рассказал Серик Жумангарин. Также планируется пригласить в Казахстан афганских бизнесменов и провести бизнес-форум, сообщил вице-премьер.
Он отметил, что Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане, в котором уже назначен представитель.
Напомним, ранее МИД Казахстана сообщил, что Астана даст аккредитацию посланникам талибов*.
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