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Сотрудничество с талибами* экономически выгодно – Жумангарин

Просмотров:382 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Сотрудничество с талибами* экономически выгодно – Жумангарин
Иллюстративное фото
В кулуарах правительства вице-премьер – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин разъяснил, зачем Казахстану развивать торгово-экономическое сотрудничество с Афганистаном.

По словам министра, у Казахстана большие перспективы в торговом сотрудничестве с этой страной.
"Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать", - сказал Жумангарин.

"У нас есть реальные перспективы ещё больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло. Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идёт на пользу нашему государству", – продолжил он.

Кроме того, по словам министра, сейчас казахстанские бизнесмены изучают рынок и знакомятся с местными бизнесменами.

"Чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности. В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, но и недропользователей. Потому что это достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", – рассказал Серик Жумангарин.
Также планируется пригласить в Казахстан афганских бизнесменов и провести бизнес-форум, сообщил вице-премьер.

Он отметил, что Казахстан уже открыл торговый дом в Афганистане, в котором уже назначен представитель.

Напомним, ранее МИД Казахстана сообщил, что Астана даст аккредитацию посланникам талибов*.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 2 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:59
Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов
А чем торгуете? И в какую сторону если не секрет? А то у нас тут все дорожает а у вас там все хорошо. Может нам стоит ждать повышения цен на товары вашей торговли
"У нас есть реальные перспективы ещё больше поставлять туда пшеницу, муку, подсолнечное масло.
 
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  • kolu411
  • shurik_kz11
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 21:06
У нас реально много векторная политика в стране. Талибан признан ООН террористами, но наше министерство не видит ничего зазорного в сотрудничестве и торговле. Вроде сегодня про российский Вагнер террористический писали там студент наш как бы вступил туда, видимо заработать денег, что тут зазорного по мнению министров. Разницы между этими террористами никакой, они платят хорошо.
 
 

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