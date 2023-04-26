Сколько грибов казахстанцы могут собрать бесплатно

Местные маслихаты утверждают объём грибов и растений, которые можно собирать бесплатно.
В Казахстане сократили допустимое количество ягод и грибов для бесплатного сбора, сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов.
Безвозмездный и проводимый без соответствующих разрешений сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений для личного и домашнего использования разрешается в пределах норм, утверждённых по решению местных маслихатов.
Министерство установило лимиты на сбор растений для одного человека (за один раз) следующим образом:
-лекарственные растения (кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения видов) – до 10 кг; -плодов и ягод – до 20 кг; -грибов – до 25 кг.
В прошлом году можно было собирать до 50 кг грибов.
При этом для представителей коммерческих структур, чей бизнес связан со сбором грибов, этот вид деятельности будет платным.
Размер платы за сбор будет установлен также местными маслихатами на основании расчётов акиматов, на основе разницы между рыночными ценами и суммой затрат на их заготовку, обработку, транспортировку и реализацию.
С 2024 года сбор растений и грибов по всему Казахстану станет платным, а не только в государственном лесном фонде и на особо охраняемых природных территориях, как сейчас.
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