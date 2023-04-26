Взял в заложники сожительницу и дочь: спецназ обезвредил мужчину в Караганде

В Караганде бойцы спецподразделения "Арлан" обезвредили мужчину, взявшего в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Polisia.kz.
26 апреля, около 12:00, в Железнодорожный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа. Факт подтвердился.
"24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает в квартире 21-летнюю сожительницу и 2-летнюю дочь. При этом он требования не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более трех часов. На уговоры он не реагировал. Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции области Абиль Абильдин.
Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения "Арлан" проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
"Женщина и ребенок не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь. По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 126 УК "Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", - сообщили в полиции. Проводятся следственные мероприятия.
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