В наших интересах уходить от беспочвенных фобий - эксперт о безвизе с Китаем

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Еркин Тукумов ответил на основные опасения казахстанцев, связанные с планами по установлению взаимного безвизового режима с Китаем, передает Tengrinews.kz.



Некоторые казахстанцы выразили опасения, что безвизовый режим увеличит число китайских граждан, желающих заняться бизнесом в Казахстане, что может создать конкуренцию для местных компаний и привести к риску потери рабочих мест. Политолог объяснил, что новое соглашение откроет безвизовый режим главным образом для казахстанцев, так как для граждан Китая он был открыт еще в прошлом году.



"На мой взгляд, страхи о возможном, каком-то массовом оседании китайских граждан в Казахстане не имеют никаких серьезных оснований. С июня прошлого года никакого потока китайцев, которые якобы забирают наши рабочие места, не наблюдается. И если вчитаться в новое соглашение, то увидите, что граждане КНР смогут находиться в Казахстане без визы до 30 календарных дней в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом в рамках безвизового режима им запрещается осуществление трудовой или иной оплачиваемой деятельности в нашей стране", - сказал Тукумов.



Также он ответил на опасения некоторых граждан, что китайцы начнут заселять приграничные территории нашей страны. Эксперт пояснил: в прошлом году в страну иммигрировало 17 425 человек, при этом из Китая - всего 416 граждан. Большинство иммигрантов приходится на страны СНГ.



"Говорить о том, что внедрение безвизового режима с Китаем приведет к массовому заселению территории страны, просто абсурдно. У нас же нет фобий по отношению к другим соседям, включая страны Центральной Азии.



Давайте посмотрим с другой стороны. Китайцы находятся на третьем месте как самая путешествующая нация. Нельзя забывать, что в доковидное время Китай обеспечивал мир 155 миллионами туристов. И в наших же интересах уходить от этих беспочвенных фобий, особенно в отношении такого соседа, как Китай. Эти страхи в нашем обществе происходят в течение десятилетий. Возле нас проживает богатая, развитая 1,5 миллиардная страна, и сейчас любые проявления китаефобии играют против нас", - заметил Тукумов.



В МИД ответили на слухи вокруг безвизового режима с Китаем.



Также некоторые опасаются, что введение безвизового режима спровоцирует денежные перетоки в Китай, так как резко увеличит число посещающих Китай казахстанцев.



Эксперт признал, что сегодня взаимная торговля действительно имеет положительную динамику между странами. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 24 миллиардов долларов. Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 34,7 процента и превысил 13 миллиардов долларов. Импорт увеличился на 33,5 процента до 11 миллиардов.



"Но даже эти впечатляющие цифры меркнут, к примеру, на фоне отношений США и Китая, где товарооборот превышает 700 миллиардов долларов. Так что нам есть к чему стремиться.



На мой взгляд, самое главное: такое сотрудничество будет способствовать притоку инвестиций, поможет в диверсификации экономики. Но развитие наших отношений должно происходить с учетом законов и интересов Казахстана. Нужно четко понимать, что привлечение инвестиций в интересах нашей страны", - указал эксперт.



Тукумов заверил, что в сотрудничестве с Китаем у Казахстана большие перспективы.



"Нам нужно лучше изучать эту страну, в том числе по части "мозговых центров". На самом деле мы мало знаем Китай, мало изучаем нашего соседа, отсюда и рождаются фобии", - добавил он.



Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим.



Экономист Куаныш Жаиков, комментируя возможные плюсы для экономики Казахстана, также отметил, что не видит в нововведении политических рисков.



"Это не та страна, которая "болеет" колониальным мышлением по отношению к Центральной Азии. Страна в основном занималась внутренними делами и в целом за глобальными амбициями территориального захвата не была замечена, в отличие от наших северных соседей, европейских стран и так далее. Китай всегда варился в собственной каше. Они предпочитают действовать экономически долгосрочно. Экономически это будет очень удачное решение для Казахстана, я бы сказал даже, историческое", - сказал Куаныш Жаиков.

