Шесть кредитов оформил аферист на карагандинца по украденному удостоверению личности

В Караганде аферист оформил на мужчину шесть кредитов. Полиция задержала подозреваемого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.



По данным полиции, в Ново-Майкудукский отдел полиции Караганды поступило заявление 37-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него удостоверение личности. Используя документ, злоумышленник в различных микрокредитных организациях города оформил шесть займов. Сумма ущерба устанавливается.



"Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК "Мошенничество", - сообщили в ведомстве.



Ранее мошенник оформил около 100 кредитов по найденным в сети чужим ИИН. Его жертвами стали жители разных регионов, а задержали его в Караганде.

