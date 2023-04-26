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Шесть кредитов оформил аферист на карагандинца по украденному удостоверению личности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:52
Шесть кредитов оформил аферист на карагандинца по украденному удостоверению личности
Фото  ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Караганде аферист оформил на мужчину шесть кредитов. Полиция задержала подозреваемого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

По данным полиции, в Ново-Майкудукский отдел полиции Караганды поступило заявление 37-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него удостоверение личности. Используя документ, злоумышленник в различных микрокредитных организациях города оформил шесть займов. Сумма ущерба устанавливается.

"Сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК "Мошенничество", - сообщили в ведомстве.

Ранее мошенник оформил около 100 кредитов по найденным в сети чужим ИИН. Его жертвами стали жители разных регионов, а задержали его в Караганде.


Источник: Tengrinews.kz
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