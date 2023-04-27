Легализация авто: когда начнут оформлять машины-конструкторы

В Министерстве внутренних дел рассказали, когда можно будет легализовать машины-конструкторы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, с 23 января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн-проверку и одобрены к легализации около 200 тысяч автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тысяч единиц автотранспорта.
"Кроме того, в настоящее время МВД разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых автоконструкторов, то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей. Проект уже внесен на рассмотрение в правительство, и ожидается его подписание на следующей неделе. После подписания постановления правительства оно будет введено в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования, и затем мы приступим к легализации автоконструкторов", - сказал Султанбаев.
Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.
Ранее в МВД сообщали, что авто ввозили в Казахстан под видом запчастей и продавали гражданам. "В процессе легализации установлены автомобили, в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана", - отмечали в ведомстве.
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