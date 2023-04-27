Хищение 2 миллиардов тенге: арестован еще один сотрудник отдела образования Талдыкоргана

В деле о крупном хищении в системе образования области Жетісу выяснились новые обстоятельства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.В ведомстве теперь проводят расследование в отношении руководителя отдела образования Талдыкоргана."Он подозревается в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 миллионов тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования", - заявили в Антикоре.С санкции суда подозреваемый заключен под стражу."Лица, совершившие дачу взятки, являются основными фигурантами по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и с санкции суда содержатся под стражей.Досудебное расследование продолжается, окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесен судом", - отметили в ведомстве.В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит."Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в Антикоре.Напомним, ранее были изобличены работники отдела образования Талдыкоргана, которые на протяжении нескольких лет похищали бюджетные средства, перечисляя деньги фактически не работающим в сфере образования людям. Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге. Только в декабре 2022 года подозреваемые похитили через школы Талдыкоргана более 750 миллионов тенге.