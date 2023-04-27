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Задержание журналистов прокомментировал министр информации

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 09:36
Задержание журналистов прокомментировал министр информации
Фото: Наргиз Северная/facebook.com
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали высказался о задержании журналистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана представители СМИ попросили прокомментировать министра участившиеся случаи задержания коллег, в частности, журналистов Владимира и Наргизы Северных в Алматы.

"Мы всегда защищали права журналистов. Некоторым коллегам предъявлены обвинения не по журналистской деятельности. Там все в рамках расследования, если будет информация, мы вам скажем, запросим у соответствующих органов. Обвинения им предъявлены не по журналистской деятельности", - ответил Дархан Кыдырали.

Накануне в Алматы были задержаны казахстанские журналисты Владимир и Наргиз Северные. В пресс-службе суда Алматы сообщили, что Владимир Северный был арестован на два месяца. Его супруга Наргиз будет находиться под домашним арестом.


Источник: Tengrinews.kz
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