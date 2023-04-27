Как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни

Опубликован график работы ЦОНов и СпецЦОНов в Казахстане в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.



B мае казахстанцы будут праздновать: 1 Мая – День единства народа Казахстана, 7 Мая – День защитника Отечества и 9 Мая – День Победы.



Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщает, что в связи с праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 8 и 9 мая.



В субботу, 6 мая, выйдут на работу только сотрудники дежурных ЦОНов и спецЦОНов.



"В этот день они будут обслуживать граждан до 13:00. После праздников 10 мая все центры обслуживания населения продолжат работать по обычному графику", – говорится в сообщении.



В обычные дни центры обслуживания населения работают:



- в будние дни – с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00,

- в субботу – с 9:00 до 13:00.