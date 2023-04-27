Продолжительность жизни в Казахстане достигла исторического максимума

Впервые по итогам 2022 года уровень средней продолжительности жизни казахстанцев достиг исторического максимума — 74,44 года, передает ИА «NewTimes.kz».



К основным существенным факторам, которые влияют на продолжительность жизни человека, Минздрав отнес:



- уровень развития экономики страны проживания;

- развитие здравоохранения;

- урбанизацию;

- качество питания;

- приверженность здоровому образу жизни;

- наследственность.



Также в ведомстве отметили, что в последние годы в Казахстане усилена работа по развитию инфраструктуры объектов здравоохранения, расширен охват профилактическими осмотрами, включая сельских жителей и детское население, ускорены обследования при подозрении на онкологические и гематологические болезни.



Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1367 единиц автотранспорта, что позволило обеспечить соблюдение принципа «золотого часа» при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи населению страны.



Активизирована транспортная медицина, возобновлена работа двух медицинских поездов — «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые уже оказали медицинскую помощь более 77 тыс жителей.



В целях повышения доступности медицинской помощи в отдаленных сельских населенных пунктах к имеющимся 49 передвижным медицинским комплексам (ПМК) дополнительно закуплено 100 современных ПМК, в 2022 году услугами ПМК охвачено 3307 населенных пунктов, оказано 1 820 833 лечебно-диагностических услуг жителям села, выявлено 149 326 больных.



Благодаря внедрению системы медицинского страхования ежегодно наращиваются объемы медпомощии, и в прошлом году на это было направлено порядка 900 млрд тенге активов ОСМС. Так, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличен в три раза, медицинской реабилитации и консультативно-диагностической помощи — в 11 раз, в том числе дорогостоящих услуг — в пять раз.



«В результате реализации вышеуказанных мер в стране отмечается положительная динамика основных медико-демографических показателей здравоохранения. В целом по итогам 2022 года показатель общей смертности в РК снизился на 29% и составил 6,77 на 1 тыс населения. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 32,7%, от рака — на 7,9%, травм — на 5,3%. Материнская смертность по сравнению с 2021 годом снизилась в три раза и составила 17,0 на 100 тыс родившихся живыми, младенческая смертность снизилась на 4,6%, составив 7,97 на 1 тыс родившихся живыми», — говорится в сообщении.



Положительные изменения в показателях здоровья населения, как следствие, повлияли на рост ожидаемой продолжительности жизни и послужили залогом достижения исторического значения — 74,44 года, которое превышает допандемийный уровень ОПЖ на 1,26 лет, тогда как в 2019 году он составлял 73,18 лет.



Отмечается, что повышение ожидаемой продолжительности жизни — одна из провозглашенных национальных целей развития страны.