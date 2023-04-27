Полиция Казахстана закупила неназванное число водометов

Астана. 27 апреля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана закупило неназванное число водометов, передает корреспондент агентства.



«Наименование объявления – Водомет; заказчик – государственное учреждение «Министерство внутренних дел Республики Казахстан; статус лота – закупка состоялась», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.



Прием заявок на участие в конкурсе проходил в течение одного дня – 23 февраля.



При этом, в описании лота отсутствуют указание числа купленных водометов и их стоимость.



«Наименование документа – наличие разрешения, выданное в установленном порядке комитетом национальной безопасности РК и его органами (предоставляется вне портала); приложение 1-1 к правилам осуществления государственных закупок с применением особого порядка», - сказано в разделе «Документация», предназначенном для размещения технической спецификации к конкурсу.



В приложенном к лоту протоколе представлен список потенциальных поставщиков, которым МВД решило направить извещение о проводимых государственных закупках:



- ТОО «VELMAR»



- ТОО «Асу Строй ЛТД»



- ТОО «ЛН-Астана»



- ТОО «Guzu Almaty» (Гузу Алматы)



- ТОО «Gorus»



- ТОО «Ареал-Транс»



- ИП «БиАр»



- TOO «CAB special solutions»



- ТОО «КАЗПРОМСИЗ»



- ТОО «CONFIDENT ZG»



- ТОО «Келешек88»



- ДОСМАХОВА ДИНА САГИДОЛЛАЕВНА



- ИП «Техно Плюс»



- ТОО «КАСКАД РИК»



- ТЕХНИКС



Водомет – специальное средство, как правило, установленное на автотранспорт и применяемое для разгона участников демонстраций с помощью струй воды под большим напором. В некоторых случаях используется вода с краской, которая в дальнейшем помогает силовикам идентифицировать участников протестных акций.