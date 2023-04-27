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Полиция Казахстана закупила неназванное число водометов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Полиция Казахстана закупила неназванное число водометов
Фото из открытых источников
Астана. 27 апреля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана закупило неназванное число водометов, передает корреспондент агентства.

«Наименование объявления – Водомет; заказчик – государственное учреждение «Министерство внутренних дел Республики Казахстан; статус лота – закупка состоялась», - говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе проходил в течение одного дня – 23 февраля.

При этом, в описании лота отсутствуют указание числа купленных водометов и их стоимость.

«Наименование документа – наличие разрешения, выданное в установленном порядке комитетом национальной безопасности РК и его органами (предоставляется вне портала); приложение 1-1 к правилам осуществления государственных закупок с применением особого порядка», - сказано в разделе «Документация», предназначенном для размещения технической спецификации к конкурсу.

В приложенном к лоту протоколе представлен список потенциальных поставщиков, которым МВД решило направить извещение о проводимых государственных закупках:

- ТОО «VELMAR»

- ТОО «Асу Строй ЛТД»

- ТОО «ЛН-Астана»

- ТОО «Guzu Almaty» (Гузу Алматы)

- ТОО «Gorus»

- ТОО «Ареал-Транс»

- ИП «БиАр»

- TOO «CAB special solutions»

- ТОО «КАЗПРОМСИЗ»

- ТОО «CONFIDENT ZG»

- ТОО «Келешек88»

- ДОСМАХОВА ДИНА САГИДОЛЛАЕВНА

- ИП «Техно Плюс»

- ТОО «КАСКАД РИК»

- ТЕХНИКС

Водомет – специальное средство, как правило, установленное на автотранспорт и применяемое для разгона участников демонстраций с помощью струй воды под большим напором. В некоторых случаях используется вода с краской, которая в дальнейшем помогает силовикам идентифицировать участников протестных акций.


Источник: kaztag.kz
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