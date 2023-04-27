Сабина Алтынбекова вошла в топ самых богатых волейболисток мира

В рейтинге турецкого сайта Milliyet топ-20 самых богатых волейболисток мира нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передает Tengri Life со ссылкой на Vesti.kz.Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.Топ-20 выглядит следующим образом:20. Клара Перич, 1,8 миллиона долларов19. Изабель Хок, 2,1 миллиона долларов18. Келси Робинсон, 2,9 миллиона долларов17. Саори Кимура, 3,2 миллиона долларов16. Тияна Бошкович, 3,4 миллиона долларов15. Джордан Куинн Ларсон, 3,7 миллиона долларов14. Зехра Гюнеш, 4 миллиона долларов13. Эбрар Каракурт, 4,2 миллиона долларов12. Наталия Гончарова, 4,4 миллиона долларов11. Сабина Алтынбекова, 4,7 миллиона долларов10. Саманта Брисио Рамос, 4,7 миллиона долларов9. Бренда Кастильо, 6 миллионов долларов8. Фабиана Клаудино, 6,9 миллиона долларов7. Ким Ен Кен, 7 миллионов долларов6. Юлия Герасимова, 7 миллионов долларов5. Паола Эгону, 7,3 миллиона долларов4. Таиса Дахер Паллези, 7,7 миллиона долларов3. Габриэла Гимараес, 8,8 миллиона долларов2. Жаклин Карвальо, 9,1 миллиона долларов1. Шела Кастро, 12 миллионов долларовРанее Сабина Алтынбекова похвасталась перед аудиторией своей внешностью, заявив, что была бы хорошей моделью.На сегодняшний день спортсменка выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.