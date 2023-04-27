Сабина Алтынбекова вошла в топ самых богатых волейболисток мира

В рейтинге турецкого сайта Milliyet топ-20 самых богатых волейболисток мира нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передает Tengri Life со ссылкой на Vesti.kz.
Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.
Топ-20 выглядит следующим образом:
20. Клара Перич, 1,8 миллиона долларов
19. Изабель Хок, 2,1 миллиона долларов
18. Келси Робинсон, 2,9 миллиона долларов
17. Саори Кимура, 3,2 миллиона долларов
16. Тияна Бошкович, 3,4 миллиона долларов
15. Джордан Куинн Ларсон, 3,7 миллиона долларов
14. Зехра Гюнеш, 4 миллиона долларов
13. Эбрар Каракурт, 4,2 миллиона долларов
12. Наталия Гончарова, 4,4 миллиона долларов
11. Сабина Алтынбекова, 4,7 миллиона долларов
10. Саманта Брисио Рамос, 4,7 миллиона долларов
9. Бренда Кастильо, 6 миллионов долларов
8. Фабиана Клаудино, 6,9 миллиона долларов
7. Ким Ен Кен, 7 миллионов долларов
6. Юлия Герасимова, 7 миллионов долларов
5. Паола Эгону, 7,3 миллиона долларов
4. Таиса Дахер Паллези, 7,7 миллиона долларов
3. Габриэла Гимараес, 8,8 миллиона долларов
2. Жаклин Карвальо, 9,1 миллиона долларов
1. Шела Кастро, 12 миллионов долларов
Ранее Сабина Алтынбекова похвасталась перед аудиторией своей внешностью, заявив, что была бы хорошей моделью.
На сегодняшний день спортсменка выступает за "Аль-Васл" из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.
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