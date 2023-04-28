Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Апреля
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.21 KZT
  • €1 = 503.47 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Заплатил 780 тысяч тенге": экс-начальник поезда обвинил блогера из Семея в вымогательстве

Просмотров:155 Опубликовано: Сегодня, 08:10
"Заплатил 780 тысяч тенге": экс-начальник поезда обвинил блогера из Семея в вымогательстве
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Бывший начальник поезда написал заявление в полицию, обвиняя жителя Семея в вымогательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В редакцию обратился житель Кызылординской области Нурбол Актаев, работавший начальником поезда Кызылорда - Семей. Он написал заявление на жителя Семея, который, по словам мужчины, на протяжении почти двух лет вымогал у него деньги. Как описывает Актаев, в декабре 2021 года к нему подошел некий житель Семея, назвавшись блогером, и вымогал деньги за нераспространение видео, на котором был запечатлен проводник этого поезда, открывший дверь вагона до остановки, что является нарушением. Блогер, по словам мужчины, потребовал с него по 10 тысяч тенге с каждого рейса за нераспространение видео, которые мужчина ему выплачивал.

Бывший начальник поезда рассказал, что в октябре 2022 года блогер снова обратился к нему с требованием выплатить 750 тысяч тенге за нераспространение видео, на котором якобы запечатлены нарушения проводников этого поезда.

"Я договорился, что дам ему 200 тысяч тенге и на этом расходимся. В ноябре 2022 года я ему перевел договоренную сумму на имя его отца. В этом году он снова потребовал от меня деньги в размере 200 тысяч тенге с условием, что он меня не будет трогать и беспокоить до 2024 года. Приняв его условие, в марте текущего года перевел ему 200 тысяч тенге. Мы в таком темпе работали до этого дня, потому что он подставил моего коллегу, который также работал начальником поезда, за то, что он ему отказал переводить деньги", - рассказал Нурбол Актаев.

По словам Актаева, предполагаемый вымогатель также публично унижал его при коллегах, когда поехал с ним на поезде Семей - Алматы 1, требуя выделить отдельное служебное купе. По его словам, общая сумма, отправленная блогеру, составила 784 тысячи тенге.

Как отметил Актаев, позже его все-таки уволили с работы и теперь он оспаривает это решение. Он также стремится привлечь к ответственности предполагаемого вымогателя, так как он якобы выманивает деньги и с других людей. В доказательство своих слов читатель также предоставил редакции скриншоты денежных переводов неизвестным лицам и записи разговоров с предполагаемым вымогателем.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте подтвердили, что 6 апреля к ним обратился житель Кызылординской области по факту вымогательства у него денежных средств.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 Уголовного Кодекса РК ("Вымогательство"), проводятся все необходимые следственные действия. Иная информация по этому делу не подлежит разглашению", - сообщили в Департаменте полиции на транспорте.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика