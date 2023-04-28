"Заплатил 780 тысяч тенге": экс-начальник поезда обвинил блогера из Семея в вымогательстве

Бывший начальник поезда написал заявление в полицию, обвиняя жителя Семея в вымогательстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В редакцию обратился житель Кызылординской области Нурбол Актаев, работавший начальником поезда Кызылорда - Семей. Он написал заявление на жителя Семея, который, по словам мужчины, на протяжении почти двух лет вымогал у него деньги. Как описывает Актаев, в декабре 2021 года к нему подошел некий житель Семея, назвавшись блогером, и вымогал деньги за нераспространение видео, на котором был запечатлен проводник этого поезда, открывший дверь вагона до остановки, что является нарушением. Блогер, по словам мужчины, потребовал с него по 10 тысяч тенге с каждого рейса за нераспространение видео, которые мужчина ему выплачивал.
Бывший начальник поезда рассказал, что в октябре 2022 года блогер снова обратился к нему с требованием выплатить 750 тысяч тенге за нераспространение видео, на котором якобы запечатлены нарушения проводников этого поезда.
"Я договорился, что дам ему 200 тысяч тенге и на этом расходимся. В ноябре 2022 года я ему перевел договоренную сумму на имя его отца. В этом году он снова потребовал от меня деньги в размере 200 тысяч тенге с условием, что он меня не будет трогать и беспокоить до 2024 года. Приняв его условие, в марте текущего года перевел ему 200 тысяч тенге. Мы в таком темпе работали до этого дня, потому что он подставил моего коллегу, который также работал начальником поезда, за то, что он ему отказал переводить деньги", - рассказал Нурбол Актаев.
По словам Актаева, предполагаемый вымогатель также публично унижал его при коллегах, когда поехал с ним на поезде Семей - Алматы 1, требуя выделить отдельное служебное купе. По его словам, общая сумма, отправленная блогеру, составила 784 тысячи тенге.
Как отметил Актаев, позже его все-таки уволили с работы и теперь он оспаривает это решение. Он также стремится привлечь к ответственности предполагаемого вымогателя, так как он якобы выманивает деньги и с других людей. В доказательство своих слов читатель также предоставил редакции скриншоты денежных переводов неизвестным лицам и записи разговоров с предполагаемым вымогателем.
В пресс-службе Департамента полиции на транспорте подтвердили, что 6 апреля к ним обратился житель Кызылординской области по факту вымогательства у него денежных средств.
"По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 Уголовного Кодекса РК ("Вымогательство"), проводятся все необходимые следственные действия. Иная информация по этому делу не подлежит разглашению", - сообщили в Департаменте полиции на транспорте.
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